Le jeu arrivera en 2021 sur les ordinateurs, ainsi que sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

L’éditeur PQube, avec les studios Dual Effect et Abstract Digital, ont annoncé Tormented Souls, un nouveau jeu d’horreur dans le style de l’horreur de survie classique qui cherchera à faire peur à nos corps lorsqu’il arrivera dans les magasins en 2021, pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

« Le mal se cache dans Winterlake. Lors de l’enquête sur la disparition de deux filles jumelles à Winterlake, quelque chose de terrible arrive à Caroline Walker. Réveillée au milieu de la nuit, nue dans une baignoire et accrochée à une sorte d’équipement médical décrépit, Caroline doit se battre pour sa vie alors qu’elle explore les salles. un manoir abandonné transformé en hôpital« dit le synopsis du jeu sur Steam.

Ainsi, les responsables de Tormented Souls citent des sagas telles que Resident Evil, Silent Hill et Alone in the Dark comme les principales inspirations de ce jeu lors de la création de son univers et de la représentation de l’histoire. « C’est une adaptation moderne d’aventures à caméra fixe, offrant un système de contrôle modernisé et une caméra plus dynamique, tout en conservant tout ce qui a fait ces jeux étaient si chers par les fans. «

Bien sûr, cela implique que le jeu aura les deux aspects action et survie, tous deux poussés par la terreur, avec des énigmes à résoudre ou la gestion des ressources et des stocks. Le plus curieux est que Les miroirs que l’on retrouve dans les chambres va nous permettre de voyager vers d’autres réalités, ce qui permettra à Caroline « manipuler le tissu de la réalité de manière surprenante, « comme promis par ses créateurs. Tormented Souls sera disponible dans le courant de 2021. D’ici là, jetez un œil aux jeux d’horreur les plus attendus du moment, et ne manquez pas la dernière bande-annonce de The Medium.

Plus sur: Âmes tourmentées, Horreur de survie et Silent Hill.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["por-determinar"]).setTargeting("genre", ["acción","survival-horror"]).setTargeting("game", ["tormented-souls"]).setTargeting("url_sha1", "4ba8c3da8da3816695db0882599ed4be0c15c781");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');