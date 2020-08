Avec l’arrivée de la huitième génération de créatures de poche, une nouvelle application a également été lancée qui permet d’accéder à nos créatures stockées dans le cloud, qui s’appelle ACCUEIL Pokémon et qui peut être utilisé sur Nintendo Switch, mais aussi sur les appareils mobiles. Comme les utilisateurs de cette application le savent bien, nous avons des fonctions gratuites, mais la plupart des fonctionnalités nécessitent un abonnement payant pour être activées, et bien qu’au début cela ait généré un certain rejet de la communauté, il a maintenant été révélé le revenus qui ont été obtenus au cours des 6 premiers mois au cours desquels il a été en activité.

Pokémon HOME réalise plus que des avantages enviables en 6 mois

Dans les 6 premiers mois de fonctionnement Depuis Pokémon HOME, de nombreux joueurs ont téléchargé l’application depuis Google Play et depuis l’Apple Store, dépassant ainsi 7 millions de téléchargements et 5,5 millions de dollars de bénéfices. De plus, ce ne sont pas toutes les informations qui ont été révélées, mais on sait aussi maintenant que le territoire sur lequel elles ont été le plus téléchargées est les États-Unis, suivis du Japon et du Royaume-Uni. Par conséquent, il est plus que clair pour nous que, même si beaucoup ont crié vers le ciel quand il a été signalé que l’application aurait des plans de paiement différents, un grand nombre a été obtenu, à la fois en téléchargements et en avantages.

Et oui, si vous êtes utilisateurs de Pokémon HOME, vous aurez également vérifié que ses créateurs travaillent activement pour continuer à perfectionner à la fois la version de Nintendo Switch et celle des appareils mobiles. Et vous, avez-vous acheté un abonnement à l’application, envisagez-vous d’aller à la caisse ou refusez-vous absolument de payer pour un service de ces caractéristiques qui vous permet de stocker des créatures de poche sur Internet?

