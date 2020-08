Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après que des joueurs du monde entier ont uni leurs forces et débloqué toutes les réalisations lors du Pokémon GO Fest 2020, plusieurs semaines spéciales avec des bonus intéressants ont eu lieu. L’une des plus importantes a été la semaine du dragon, qui a amené de nombreuses créatures puissantes à Pokémon GO. Cependant, certains problèmes avec le titre ont empêché de nombreux joueurs de gagner des récompenses intéressantes. En guise de compensation, Niantic a annoncé qu’il organiserait une semaine spéciale, au cours de laquelle il sera possible d’attraper à nouveau plusieurs Pokémon de type Dragon.

Pendant la semaine du dragon, le jeu a connu des problèmes qui ont contrarié l’expérience de certains joueurs. Plus précisément, dans certaines régions, les recherches temporaires et les réalisations associées ont été interrompues plus tôt que prévu, ce qui a fait perdre à certains la chance de gagner des Pokémon de récompense, notamment Deino.

Le développeur Niantic a révélé aujourd’hui qu’il organiserait un événement de compensation qui se déroulera du vendredi 21 août à 8h00 au mercredi 26 août à 22h00 (heure locale).

Tous les entraîneurs peuvent participer à l’événement

Bien que ce problème n’affecte que certaines régions, tous les joueurs pourront profiter de ce nouvel événement de compensation, donc si vous avez réclamé les récompenses précédentes, vous aurez la possibilité de les récupérer, car elles seront les mêmes. Cependant, les tâches seront différentes et n’ont pas encore été révélées.

Vous devez prendre en compte que cet événement ne ramènera que les lignes de recherche temporaires, sans les autres bonus. Cela signifie qu’il n’y aura pas de Pokémon en vedette, de bonus d’oeuf ou de raids avec des créatures de type Dragon. Les récompenses de recherche incluent les baies d’argent, la poussière d’étoile, 1 Dratini, 1 Bagon, 1 Alolan Exeggutor et 2 Deino, qui peuvent tous apparaître sous leur forme brillante.

Saviez-vous qu’il y avait des problèmes dans Dragon Week? Allez-vous terminer les nouvelles tâches? Dites le nous dans les commentaires.

Niantic a également organisé un événement il y a quelques jours pour compenser certains problèmes survenus lors du Pokémon GO Fest 2020, de sorte que beaucoup ont pu obtenir plusieurs Pokémon exclusifs à la célébration.

Pokémon GO est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur le titre si vous consultez notre minisite qui lui est dédié.

