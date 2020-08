Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

11.08.2020 à 20h00

Si vous étiez fan de Superproduction, alors vous pourrez réaliser votre plus grande fantaisie. Il sera désormais possible de séjourner dans l’un de ces établissements, où vous pourrez regarder toutes les VHS que vous voulez, bien que Netflix et Amazon Prime Video ils comptent aussi. D’accord avec Airbnb, le dernier Superproduction le monde est à louer mais vous devrez vous rendre Bend, Oregon pour y passer la nuit.

Dans Twitter, la société a publié ce qui suit:

… « Parce que le dernier BLOCKBUSTER au monde offrira aux cinéphiles de Bend une soirée pyjama des années 90 pour une durée limitée – uniquement sur airbnb. »

… Parce que le dernier BLOCKBUSTER au monde offrira aux cinéphiles de Bend une soirée pyjama sur le thème des années 90 pour une durée limitée – uniquement sur airbnb. qui est en panne? 👀https: //t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW – Airbnb (@Airbnb) 11 août 2020

À partir du 17 août vous pouvez commencer à louer cette chambre, et la description officielle se lit comme suit:

«En tant que dernier établissement au monde, notre Blockbuster est une ode à la magie du cinéma, à des temps plus simples et à un sens de la communauté que l’on ne pouvait trouver que dans les Blockbusters du monde entier. Au cours de ces derniers mois, nous avons manqué les visites de tous nos amis, voisins et touristes. Nous avons donc ouvert notre magasin pour que les clients puissent passer une soirée cinéma, comme ils le faisaient par le passé. «

La source: Airbnb

Rumeur: la date de lancement exacte de la Xbox Series X a été divulguée

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.