Pour de nombreux joueurs, c’était ou est un rêve d’avoir une arcade à la maison et bien que la scène passionnée ait permis aux fans de se procurer une armoire originale, ce n’est pas si facile et le passage du temps complique davantage les choses, surtout pour le dommages matériels. Heureusement, il existe des moyens de réaliser ce souhait, légal et officiel, et cette année, il sera possible d’acheter une armoire avec 50 jeux SNK.

Le MVSX, une armoire domestique qui cherche à revivre les jours de gloire de SNK et sa ligne MVS, dédiée à Arcade, a été récemment introduite, offrant un design avec la taille idéale pour 2 joueurs et une collection de 50 jeux préinstallés sur votre système. Au départ, le MVSX propose un écran de 17 pouces et un panneau avec 2 commandes, qui incluent évidemment le stick traditionnel, ainsi que des boutons de démarrage, des sélections et des options pour faire un voyage dans le temps et défier comme dans la décennie 90’s.

Aussi, le MVSX proposera 2 modes de jeu, MVS qui conservera les détails des versions Arcade, et AES, qui reflètera l’expérience à domicile rendue possible grâce à NeoGeo. En ce sens, ce cabinet compte 50 titres composés de collections de The King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, World Heroes, Metal Slug, Sengoku et quelques numéros uniques, tels que Super Sidekicks et Baseball Stars, entre autres.

Maintenant, selon les informations sur le site officiel, le MVSX arrivera en octobre de cette année, aura un lancement mondial et sera vendu en 2 éditions. Le premier comprend le coffret, son alimentation, son mode d’emploi et une figurine d’Iori Yagami, ainsi que celle de Terry Bogard, le tout pour 399 $ US. La deuxième édition comprend une base qui permettra à l’armoire d’atteindre une hauteur d’un peu plus de cinq pieds et qui sera au prix de 499 $ USD.

