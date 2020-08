Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Récemment, ils ont transcendé les problèmes que traverse AT&T en termes financiers, ce qui conduirait l’entreprise à se désengager de certaines de ses divisions, comme Warner Bros.Interactive qui contient tout ce qui concerne le développement de jeux vidéo. Cependant, la vente ne s’est pas concrétisée malgré l’intérêt allégué d’entreprises aussi importantes que Microsoft et il est possible qu’à la fin, WB Games et ses propriétés intellectuelles restent chez eux, bien qu’avec une perspective différente.

Un rapport de date limite (via Tweaktown) a partagé des informations provenant de sources anonymes citant un changement de dernière minute dans la vente de Warner Bros.Interactive, c’est pourquoi le processus a été interrompu, laissant dans le doute l’avenir des jeux WB Games. Selon les informations, la restructuration de WarnerMedia a entraîné des licenciements de personnel non essentiel et de cadres importants, mais a également provoqué un changement de position de WB Games car il fait désormais partie du groupe Studios and Networks, un indice qui suggère que la vente n’aura plus lieu.

Bien que l’on ne puisse pas dire que l’intérêt d’AT & T pour la vente de la division de divertissement interactif a cessé, le rapport indique que l’option de la société serait de conserver les propriétés intellectuelles créées par des studios tels que Netherealm, Avalanche, Monolith, Rocksteady et WB Montréal, et Offrez-les sous forme de licences à d’autres entreprises pour exploiter et développer des jeux vidéo, comme Disney.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé que cette information est vraie et l’incertitude continue de peser sur AT&T et Warner Bros. pour ce qui pourrait arriver bientôt.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source