Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare (2019) et Call of Duty: Warzone est sur le point de commencer et apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités aux deux jeux. Pour permettre aux fans de jeter un coup d’œil à toutes les nouvelles en cours, Activision a partagé tous les ajouts qu’il fera bientôt et tout le contenu qui sera débloqué via le nouveau Battle Pass.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la grande nouveauté de la saison 5 dans Warzone est l’ajout du train et l’ouverture de l’Acropolis National Arena, mieux connue sous le nom de stade de Verdansk, ce seront donc de nouveaux endroits pour combattre. Un autre endroit qui ouvrira également est la gare, avec cela, le chemin de fer sera lancé et ce sera également un autre nouvel espace où plus de batailles seront livrées. Enfin, une autre caractéristique à être introduite est les ascenseurs à l’extérieur des grands immeubles, ce qui facilite la prise de hauteur dans la saison 5.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le nouveau Call of Duty est développé par 2 studios et sera bientôt révélé.

Image promotionnelle de la saison 5

Les batailles de Battle Royale seront plus intenses et plus rapides dans le nouveau mode Mini Royale

Un autre ajout intéressant est le nouveau mode Mini Royale. Dans cette modalité, le nombre de joueurs sera moindre, mais l’expérience sera plus condensée, puisque le jeu prendra moins de temps.

La saison 5 commence le 5 août, mais le nouveau contenu viendra progressivement, à mesure que cette nouvelle période se déroule. Au cours de la première semaine, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare (2019) pourront trouver de nouvelles cartes multijoueurs Petrov Oil Rig, Suldal Arbour, ainsi que les cartes de l’aéroport international de Verdansk (guerre au sol) et de l’élevage (gunfight). Il y aura également un nouveau mode multijoueur, Search and Destroy Double Won et les armes ISO et AN-94, en dehors du premier nouvel opérateur Lerch. Mais ce n’est pas tout, plus tard dans la saison 5, de nouveaux modes de jeu, des armes, arriveront, tout comme l’opérateur restant de la Shadow Company, Velikan.

Contenu bientôt disponible sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone

Le nouveau Battle Pass donnera accès à plus de contenu

En achetant le nouveau Battle Pass, les utilisateurs débloqueront jusqu’à 100 catégories avec du nouveau contenu. De plus, obtenir ce pass vous donnera un accès immédiat à Lerch, outre le fait que vous pouvez réclamer jusqu’à 1300 points COD en récompense pour débloquer des niveaux et que vous pourriez être suffisant pour acquérir le prochain Season Pass.

D’autres contenus qui seront automatiquement déverrouillés sont 3 chansons spéciales que vous pouvez attribuer aux véhicules et qui sonneront lorsque vous ou vos amis embarquerez dans ce mode de transport. Le Battle Pass donne également un accès instantané à la mission et au skin de Rodion et à un bonus de points d’expérience.

Ce pass comprendra de nombreux skins tels que Tarrasch (ATV), Siege Tower (Truck), Night Ranger (SUV), Safeguard (Otter), Lynx (Domino), Honcho (Yegor), Pursuit Special (Wyatt), Chill Pill (Syd) , Jackdaw (Talon), Cut and Run (Iskra) et Nevermore, qui vous permettront d’achever vos adversaires à l’aide d’un corbeau. En outre, vous pouvez vous attendre à des plans pour une arme de mêlée, 3 pistolets, 2 fusils de chasse, 3 SMG, 2 fusils d’assaut, 3 LMG et 1 tireur d’élite. Si vous atteignez le niveau 100 du Battle Pass, vous pouvez obtenir le skin Rook pour Roze et The Veil pour les véhicules.

Que pensez-vous de tout le contenu qui arrivera dans la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone? Achèterez-vous le Season Pass? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous attendez l’annonce du nouveau Call of Duty, vous devez être conscient de ce qui se passe dans le jeu, car il est très possible qu’il soit révélé via Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone sont disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise Activision en visitant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

La source