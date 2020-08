Un joueur intelligent de Call of Duty: Warzone a joué le jeu mort le 8 août afin d’inciter un autre joueur à baisser sa garde. Redditor Lambeauleap80 a largué toutes ses armes et objets et s’est mis à terre en attendant qu’un ennemi proche passe à côté de son piège.

L’autre joueur, que Lambeauleap80 avait suivi, a finalement couru vers le butin abandonné et a commencé à le parcourir. C’est alors que notre ami aux allures d’opossum est apparu et l’a battu jusqu’au goulag.

« Je ne pouvais pas m’arrêter de rire de cette réaction du chat de la mort après avoir simulé que ma mort avait vraiment fonctionné », a-t-il déclaré dans un article relatant le truc.

Le chat de la mort des joueurs ennemis, où le jeu partage l’audio du joueur que vous avez tué pendant une seconde, a capturé sa réaction à merveille.

La mise à jour de la saison 5 de Call of Duty: Warzone a apporté beaucoup de contenu à la bataille royale. Il y a maintenant un train de butin encerclant la carte, le stade et la gare sont ouverts, et il y a des claviers mystères dans Verdansk. Une nouvelle entrée dans la série Call of Duty a également été taquinée dans Warzone avec une annonce possible le 10 août.

