Après la gigantesque mise à jour de Warzone Saison 5, Infinity Ward a maintenant publié une mise à jour plus petite, mais cela pourrait avoir de grandes implications.

La mise à jour apporte quelques modifications au réglage de la caisse Juggernaut et du contrat Most Wanted pour le mode BR Buy Back Solos, tout en modifiant également le taux de chute des caisses Juggernaut. Mais peut-être plus intéressant encore, ce nouveau patch active les claviers sur la carte.

« Les claviers … sont maintenant actifs, » dit insaisissable Infinity Ward.

Un petit patch est en cours de sortie sur toutes les plateformes pour ajuster quelques éléments dans #Warzone!

· Suppression de la caisse Juggernaut et du contrat Most Wanted dans BR Buy Back Solos

· Réduction du taux de chute des caisses Juggernaut et de leur fréquence d’apparition

· Les claviers … sont maintenant actifs. pic.twitter.com/CyH54Vugsr – Infinity Ward (@InfinityWard) 6 août 2020

Infinity Ward n’a pas partagé plus de détails sur les claviers qui sont maintenant actifs à Verdansk, mais ce n’est pas un territoire inconnu pour Warzone. Auparavant, les joueurs avaient découvert qu’ils pouvaient saisir des codes sur les claviers pour déverrouiller des zones spéciales des bunkers. Certains de ces bunkers contenaient un butin très précieux, tandis que d’autres fournissaient ce qui semble être plus de taquineries pour le nouveau jeu Call of Duty de 2020.

La direction d’Activision a déclaré lors d’un appel aux résultats cette semaine que Warzone serait davantage utilisé à des fins narratives et narratives. Le succès de Warzone a changé la façon dont Activision peut communiquer avec les joueurs concernant les nouvelles concernant la franchise Call of Duty, a déclaré la direction, et cela pourrait inclure, mais sans s’y limiter, de nouveaux détails sur le prochain jeu premium Call of Duty.

Le nouveau jeu est confirmé comme étant en développement chez Treyarch et Raven Software pour une sortie plus tard cette année. Activision a déclaré que le jeu – selon la rumeur, serait Black Ops: Cold War – sera annoncé « assez bientôt ». 2020 a marqué la première année d’une décennie où Activision n’a pas annoncé le nouveau jeu Call of Duty de l’année en mai ou juin.

Pour en savoir plus sur la saison 5, consultez le résumé écrit de GameSpot de tout ce qu’il comprend, tandis que vous pouvez regarder une version vidéo ici. Les notes de mise à jour complètes ont également été publiées.

