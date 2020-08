Un nouveau jeu de cartes à collectionner basé sur l’une des plus grandes franchises de science-fiction au monde fait son chemin vers la blockchain.

Les jeux de cartes à collectionner utilisant des blockchains pour sécuriser la propriété des objets de leurs joueurs génèrent actuellement beaucoup d’élan.

De Splinterlands – actuellement le jeu de blockchain le plus populaire – aux titres à venir tels que Gods Unchained et SkyWeaver, le genre convient parfaitement à cette technologie naissante, pour les joueurs et ceux plus intéressés par leur potentiel spéculatif.

Les deux groupes devraient être très intéressés par Doctor Who: Worlds Apart, qui vient d’être annoncé par Reality Gaming Group.

Jeu régénéré

C’est la première fois qu’une adresse IP de la BBC est autorisée à être utilisée sur la blockchain – et c’est sous une licence mondiale exclusive de la société. Le jeu gratuit mettra en vedette des personnages basés sur des cartes de tout l’univers de Doctor Who, et il arrivera sur PC pour la première fois l’année prochaine.

L’élément de jeu verra les joueurs collecter des cartes pour construire un deck, puis se battre dans des combats en tête-à-tête pour voir qui a la meilleure stratégie.

Bien sûr, étant donné que la propriété de chaque carte unique sera sécurisée à l’aide de la blockchain Ethereum, les joueurs pourront également vendre leurs cartes et acheter de nouvelles cartes, faisant du trading un élément clé de l’expérience de jeu.

Un nombre limité de packs, chacun composé de cinq cartes de raretés différentes, sera initialement disponible à l’achat en octobre 2020.

Un nouvel ensemble de packs comprenant d’autres personnages de Doctor Who sera disponible lors du lancement du jeu en 2021, d’abord sur PC avec prise en charge des appareils mobiles à suivre.

Technologie éprouvée

Sur la base de l’expérience de Reality Gaming Group dans l’exploitation de son premier jeu de tir mobile de jeu blockchain Reality Clash, Doctor Who: Worlds Apart utilisera la plate-forme Digital Asset Trading pour créer en toute sécurité des cartes et permettre aux joueurs de les échanger de manière accessible et honnête.

«Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec BBC Studios pour offrir à l’énorme communauté mondiale de Doctor Who une nouvelle expérience numérique passionnante basée sur un passe-temps que nous connaissons et aimons tous: les cartes à collectionner», a commenté le co-fondateur Tony Pearce.

« Les cartes utilisées dans Doctor Who: Worlds Apart sont à la fois fonctionnelles et à collectionner, de sorte que les fans peuvent réellement posséder une partie du jeu pendant qu’ils jouent. »

John Kavanagh, responsable des licences, jeux et interactifs, BBC Studios, a ajouté: « C’est ce que BBC Studios fait si bien, en explorant les nouvelles technologies et en apportant notre marque la plus emblématique à un domaine de l’industrie du jeu qui, nous en sommes sûrs, passionnera et ravira Ventilateurs. »

Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web du jeu.

