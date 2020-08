À un peu plus d’un mois avant son lancement, Champs de bataille WWE 2k a détaillé les différents modes de jeu qui inclura cette version plus arcade (dans le style des NBA Playgrounds) des combats et des stars de la univers wwe. Le principal sera le mode campagne, un mode solo dans lequel les Superstars de la WWE seront recrutées pour surmonter les défis en utilisant l’un des 7 nouveaux personnages créé pour le jeu en tant que Bolo Reynolds ou Jessica Johnson et interagissant avec les légendes de la marque en tant que manager Paul Heyman ou le très « Austin 3:16 », c’est-à-dire Stone Cold Steve Austin.

Il a également un mode d’affichage où vous pouvez rivaliser contre l’IA ou contre d’autres joueurs en ligne ou local jusqu’à quatre joueurs dans les matchs avec différentes stipulations telles que 1 contre 1, Tag Team (par deux), Triple menace ou Fata Four Way (trois et quatre combattants tous contre tous respectivement), Cage en acier (un combat dans une cage en acier) ou l’un des classiques de la lutte de la WWE tels que Grondement royal où nous devrons endurer l’enjeu de 29 autres combattants être le seul à rester sur le ring pour gagner.

Champs de bataille WWE 2k comprend également d’autres modes tels que Roi du champ de bataille, dans lequel un combattant devra tenir jusqu’à sept autres superstars et essayez de devenir le dernier debout. Plus vous restez longtemps dans le sable, plus le score que vous pouvez obtenir est élevé. Ce mode peut également être joué à par Internet. Il a également un mode tournoi en ligne dans lequel vous pouvez participer à différents tournois pendant une durée limitée pour obtenir des récompenses. Chaque tournoi peut avoir des conditions de victoire différentes.

Finalement, Champs de bataille WWE 2k compte sur lui Mode défi champ de bataille où vous pouvez créer un superstar à partir de zéro et allez relever des défis jusqu’à atteindre le sommet de l’univers de la WWE. L’annonce de tous ces modes de jeu s’accompagne d’un nouvelle bande-annonce titre:

Champs de bataille WWE 2k Il arrivera sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4 le 18 septembre, bien qu’il puisse déjà être précommandé et déverrouillé à Bord Superstar classé R en tant que combattant le même jour de lancement.

Source: communiqué de presse

