Si nous jetons un coup d’œil aux services de jeux vidéo actuels, nous constatons que Xbox Game Pass est l’une des grandes références pour les joueurs. Ce n’est pas seulement sa simplicité qui conquiert les joueurs, mais beaucoup apprécient son vaste catalogue et ses excellentes propositions ajoutées chaque mois. Après tout, nous ne pouvons pas oublier que le catalogue comprend non seulement d’anciens titres, mais aussi accueille également les nouvelles versions.

Mais si le service lui-même dispose d’un large catalogue parmi ses options, l’arrivée d’un grand nombre de titres s’est maintenant confirmée. Une proposition intéressante qui nous amène à connaître de nouvelles expériences avec jusqu’à 13 nouveaux jeux, tandis que sept titres qui laissent derrière eux leur séjour au service dès ce mois-ci sont également confirmés.

Liste des jeux disponibles au mois d’août et leurs dates

Microsoft Flight Smulator (PC) – Disponible aujourd’hui Spiritfarer (PC et Xbox One) – Disponible aujourd’hui Battletoads (PC et Xbox One) – Disponible le 20 août Crossing Souls (PC) – Disponible le 20 août 20 août Darksiders: Genesis (PC) – Disponible le 20 août Don ‘Starve: Giant Edition (PC et Xbox One) – Disponible le 20 août New Super Lucky’s Tale (PC et Xbox One) – Disponible le 21 août August Hypnospace Outlaw (PC et Xbox One) – Disponible le 27 août Tell Me Why, Chapitre 1 (PC et Xbox One) – Disponible le 27 août Double Kick Heroes (PC et Xbox One) – Disponible le 28 août AugustWasteland 3 (PC et Xbox One) – Disponible le 28 août Crusader Kings III (PC) – Disponible le 1er septembre Resident Evil 7: Biohazard (PC et Xbox One) – Disponible le 3 septembre

En revanche et comme une nouvelle quelque peu douce-amère pour les joueurs, les titres qui quittent le service ont été confirmés. Parmi eux, nous trouvons des noms comme Red Dead Redemption 2 (il quitte le service à partir du 20 septembre) et même Metal Gear Solid 2 et 3 HD (il quitte le service à partir du 31 août).