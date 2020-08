L’entreprise américaine ne cesse de croître les possibilités jouables des joueurs en augmentant les options présentes au sein de leur service d’abonnement. Et bien qu’ils cherchent toujours à faire de grands changements pour l’adapter à la nouvelle génération de consoles, Microsoft reste prêt à surprendre les joueurs avec de nouvelles propositions et toutes sortes de nouvelles.

A cette occasion, la grande surprise est venue de la main de nouveaux titres pour le catalogue et qui arriveront en deux lots différents. Le meilleur? Que nous aurons un bon nombre de nouvelles propositions pour le service. Premièrement, six nouveaux jeux seront ajoutés le 6 août et, enfin, un nouveau titre sera ajouté le 13 août. Tout cela à partir d’une proposition intéressante qui arrive pour les joueurs PC et Xbox One.

La liste complète des titres qui seront disponibles à partir d’août est la suivante:

Darksiders: Genesis (Xbox One) – Disponible le 6 août It Lurks below (PC / Xbox One) – Disponible le 6 août The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Xbox One) – Disponible le 6 août Trailmakers (PC / Xbox One) – Disponible le 6 août UnderMine (PC / Xbox One) – Disponible le 6 août Xeno Crisis (PC / Xbox One) – Disponible le 6 août Final Fantasy VII HD (PC / Xbox One) – Disponible le 13 août

Bien sûr, tout n’est pas une bonne nouvelle puisque le service a confirmé les grandes absences qui aura lieu au mois d’août. Ci-dessous, nous confirmons les titres qui ne seront plus disponibles à partir du 14 août.

Devil May Cry 5 (Xbox One) Kingdom Come: Deliverance (Xbox One et PC) Space Hulk: Tactics (PC) Où l’eau a le goût du vin (PC) Yoku’s Island Express (Xbox One et PC)