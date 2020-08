Ils estiment que le modèle annoncé précédemment limitait les publicités à un seul canal de communication.

Qu’est-il arrivé dans le monde avec lui coronavirus Cela a changé la vie de tout le monde et a également eu un impact direct sur les stratégies marketing des consoles de nouvelle génération. Pour cela, et pour le bataille commerciale Cela a causé, il y a tellement d’incertitude concernant le prix et la date de sortie des nouvelles consoles.

Bon nombre des plans initiaux des entreprises ont changé, comme c’est le cas Microsoft avec son programme Xbox 20/20, présenté en mai dernier. De la société Redmond, ils ont mis à jour leur blog officiel, confirmant l’abandon de la marque avec laquelle ils prévoyaient d’ajouter des annonces mensuelles avec des informations sur la Xbox Series X et ses jeux jusqu’à ce que la machine arrive dans les magasins.

La note de Microsoft précise que ce sens ne sera plus utiliséMais cela ne signifie pas que des annonces sur le futur proche de la famille Xbox seront envoyées. La mise à jour du blog se lit comme suit:

« Xbox a une excellente année devant nous. Après avoir réévalué notre programmation pour le reste de l’année, nous avons décidé ditch xbox expression 20/20car cela impliquait que nous publierions les informations d’une seule manière, via un programme mensuel dédié.

Microsoft retire la Xbox 20/20 mais fera ses prochaines annonces à partir de divers canaux Nous avons de nombreuses autres façons de partager des actualités sur la Xbox Series X, de nouveaux jeux comme Halo Infinite et le jeu dans le cloud via Xbox Game Pass. Nous partagerons cette nouvelle de plusieurs manières. Parfois avec une émission dédiée, via des vidéos YouTube, via des collaborations avec d’autres ou en la partageant avec Xbox Wire. Nous voulons rester flexibles dans la manière dont nous nous connectons avec vous. «

