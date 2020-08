Game Pass est devenu un service reconnu pour les joueurs sur console et PC. Grâce à un abonnement annuel ou mensuel, nous pouvons accéder à un vaste catalogue de titres et à divers avantages. L’une des clés du Game Pass réside dans la possibilité de profiter de jeux exclusifs de Microsoft dès le premier jour du lancement.

Bien que le catalogue de Passe de jeu n’arrête pas de croître en termes de qualité et de quantité, Microsoft est conscient qu’il aura besoin de certains mouvements pour attirer plus d’utilisateurs. Via Twitter, Phil Spencer et responsable de la Xbox, a souhaité mettre en avant l’un des piliers du Game Pass dans les mois à venir.

«En plus de nos premiers jeux de société à venir sur Xbox Game Pass le jour du lancement, l’équipe se concentre également sur en apportant de nombreux titres tiers au service‘, A-t-il expliqué sur le réseau social. Malgré le fait que le service dispose d’une grande bibliothèque de jeux en renouvellement constant, rares sont ceux qui ont exprimé leur vision de trouver plus de jeux d’autres entreprises.

A en juger par les propos de Phil Spencer, Microsoft proposerait déjà de futurs accords avec des sociétés comme Bandai Namco, qui a à son actif des sagas aussi prestigieuses que Dark Souls, ou encore Ubisoft entre autres.