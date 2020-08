Des packs de joueurs avec des abonnements et des accessoires de contrôle arriveront également.

Microsoft et Samsung ont longtemps noué une relation très étroite: si le Galaxy Note 10 offrait déjà une synergie intéressante avec Windows l’année dernière, le vient d’annoncer Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra portera le Xbox Game Pass (maintenant simplement appelé Game Pass) directement intégré dans le Application Galaxy Store, afin qu’il soit possible d’obtenir des jeux et du contenu pour les jeux du catalogue Xbox via cette plate-forme.

En fait, tout cela fait partie d’un mouvement beaucoup plus large: la Xbox tente de se faufiler dans le plus de systèmes possible depuis longtemps, et si elle a déjà réussi à s’enraciner dans la console, ses nouveaux fronts de bataille sont sur PC, mobile et le nuage. Cette même semaine, sans aller plus loin, il a été annoncé avoir annoncé que le nuage de Xbox Cloud Gaming (Project xCloud) entrerait enfin dans Xbox Game Pass Ultimate à partir du 15 septembre prochain, ce qui signifie que nous pourrons jouer aux jeux du service d’abonnement en Android.

En réunissant les points, cela signifie que les acheteurs Note 20 auront la possibilité d’accéder à un catalogue de plus de 100 jeux, qui incluent Gears 5, Grounded ou Destiny 2; pour jouer de n’importe où en utilisant la 5G, avec les améliorations de réponse et de latence avec lesquelles Samsung a travaillé ces dernières années et les optimisations de batterie intégrées aux derniers modèles de sa gamme populaire de téléphones.

Le Note 20 arrive sur 21 août pour un prix compris entre 960 et 1400 euros, selon le modèle. Samsung proposera également un pack de joueurs avec trois mois de Game Pass Ultimate et l’accessoire de contrôle MOGA XP5-X Plus, qui nous permet de recharger l’appareil pendant que nous jouons. Game Pass sera-t-il disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung? Cela reste à voir, mais cela semble être la prochaine étape logique.

En savoir plus: Xbox Game Pass et Microsoft.

