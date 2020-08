Par Stephany Nunneley,

Microsoft a confirmé le lancement de la Xbox Series X en novembre, mais il n’y a toujours pas de date.

C’est la deuxième fois que Microsoft révèle le lancement de la console en novembre, comme l’a confirmé la directrice financière de la société, Amy Hood. Xbox Series X était toujours sur la bonne voie pour être lancé au cours du mois.

Bien que ce ne soit pas une information nouvelle, une confirmation supplémentaire est toujours agréable.

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Microsoft a déclaré qu’il y avait plus de 50 nouveaux jeux prévus pour cette année à travers les générations et optimisés pour la console.

Les propriétaires de la console peuvent s’attendre à de nouveaux jeux pour le lancement de XSX avec Xbox Game Pass tels que The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected et d’autres exclusivités.

Vous pouvez également vous attendre à environ 40 titres actuellement disponibles optimisés pour la console tels que Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, et d’autres.

Il voulait également rappeler aux gens qu’il y aura de nombreux jeux disponibles pour la console via Xbox Game Pass, et des milliers de jeux sur quatre générations de contenu.

Maintenant, nous avons juste besoin d’une date de lancement.

