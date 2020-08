Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y est toujours en route vers les consoles japonaises uniquement au format numérique (pour le moment), et même pendant quelques jours, les joueurs ayant accès à l’eShop de cette région peuvent télécharger une version de démonstration avec laquelle voir quelque chose de plus que ce que sera le la vie académique. Cependant, si nous n’y avons pas accès, nous pouvons toujours voir les différents bandes annonces qui sont partagées, et cette fois, les quatrième d’entre eux il continue de nous montrer ce qui se cuisine dans ce nouvel environnement qui n’a rien à envier aux plus grandes villes que l’on puisse imaginer.

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy et continue de se produire en vidéo

Comme d’habitude, c’est sur la chaîne YouTube officielle LEVEL 5 que cette quatrième et nouvelle bande-annonce de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y a été partagée. De cette manière, dans cette vidéo d’une minute de durée on peut continuer à voir les environnements qui feront partie de l’académie, mais on voit aussi (encore) le grand nombre d’étudiants qui pourront nous soutenir pendant les batailles. Bien sûr, ils n’ont pas voulu laisser les combats en dehors de ce montage, nous pouvons même voir à quoi ressembleront certains des différents personnages alliés qui se battront également pour être les plus populaires de la région. Et tout cela dans un environnement rempli à ras bord avec Yo-kai!

De cette façon, et sans savoir avec certitude si nous voyons jamais une version traduite de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Et en Occident, la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à regarder toutes ces vidéos qui nous viennent de périodiquement du pays du soleil levant. Et pour vous, souhaitez-vous qu’il soit également lancé sur notre territoire ou n’êtes-vous pas particulièrement intéressé par ce nouveau point de vue de la saga?

