Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Yoshinori Ono, producteur de Street Fighter, a démissionné de Capcom. Ceci après plus de 25 ans dans l’entreprise.

C’est à travers un message sur Twitter qu’Ono a révélé son intention de quitter Capcom à un moment donné de l’été. Il a également remercié toute la communauté Street Fighter pour son soutien au fil des ans.

« Je suis avec la marque Street Fighter depuis longtemps, profitant de bons moments, de mauvais moments et même de moments inexistants », a déclaré Ono sur le réseau social. « Mon cœur va à tous les acteurs qui ont apporté un soutien chaleureux et courtois à cette marque, en particulier au cours de la dernière décennie avec toutes les activités avec lesquelles la marque Street Fighter a retrouvé sa lumière et l’a ramenée à la vie. »

Dans son message d’adieu, Ono a clairement indiqué qu’il disait au revoir à tout Capcom. Il arrêtera donc de travailler chez Street Fighter et d’autres propriétés Capcom pour lesquelles il était responsable de la marque.

pic.twitter.com/ym2pFtgZqy – Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) 9 août 2020

Une création importante pour Capcom

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Ono est un producteur chevronné de Capcom. Cela signifie qu’il est l’un des créatifs les plus importants de toute l’entreprise.

Ono a rejoint Capcom au début des années 90 et a commencé comme producteur audio pour Street Fighter. Cependant, son ascension vers la gloire a eu lieu lorsqu’il a été producteur exécutif de Street Fighter IV, une livraison avec des éléments controversés, mais qui était la tranche qui a relancé la série après près d’une décennie d’incertitude. Des années plus tard, il a repris Street Fighter V et est devenu le visage de l’équipe créative derrière la franchise.

Il est à noter qu’Ono a également travaillé sur des franchises telles que Darkstalkers et Monster Hunter.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Allez-vous manquer Ono chez Capcom? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur Street Fighter.