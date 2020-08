Aujourd’hui, nous arrivons avec une de ces nouvelles qui est rare à raconter car il n’est pas très courant pour un personnage si aimé du public de quitter une entreprise après presque trois décennies mais c’est comme ça, Yoshinori Ono quitte son poste de producteur de jeux Capcom. Il convient de noter que si Ono et sa mythique poupée Blanka ne vous sont pas familiers, pendant ces 27 ans, il a été le producteur de sagas aussi importantes pour la société d’Osaka que Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry ou Dead Rising. Je suis principalement des combattants de rue. En fait, une grande partie du blâme selon lequel les jeux de combat seront ressuscités de la mort imminente qu’ils étaient il y a quelques années est sa grâce à l’excellent travail qu’il a fait avec Street Fighter IV.

Yoshinori Ono dit au revoir à Capcom après avoir été un élément indispensable de l’entreprise au cours des dernières décennies

pic.twitter.com/ym2pFtgZqy – Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) 9 août 2020

Ce qui a d’abord semblé être une lettre commentant les particularités du format Capcom Pro Tour de cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, cachant en fait une lettre d’adieu émotionnelle au créateur japonais quelques paragraphes après avoir commencé, où surtout Ono regrettait de ne pas pouvoir dire au revoir en faisant le traditionnel Shoruiken! avec le public de l’événement de l’entreprise.

Le départ de Yoshinori Ono de Capcom est parsemé de ragots à la suite du changement de plans pour Street Fighter V et le sixième opus. À l’origine, le cinquième volet de jeux de combat aurait dû se terminer cette année avec la sortie de Street Fighter V Champion Edition et sa dernière saison dans le but que la prochaine chose que nous ayons entendue de Ryu et de sa société soit l’annonce du sixième volet de la saga. . Cependant, quelque chose a changé dans les plans de Capcom, qui a décidé de prolonger la vie de Street Fighter V jusqu’à l’automne 2021 avec une dernière saison. En plus de ces changements de plans, la communauté des jeux de combat avait déjà fait remarquer que Yoshinori Ono ne serait pas en charge de produire le nouvel opus. Cela en soi n’est pas connu, et je ne pense pas qu’il sera connu, si le départ du producteur est le résultat du fait que Capcom ne le laisse pas continuer avec la saga ou que son départ d’avant était déjà décidé et c’est pourquoi il ne continuerait pas en charge.

Pendant les dernières années penser à Street Fighter était synonyme de penser à Ono et sa figure inséparable de Blanka, en tournée d’événements et en faisant des tournées mondiales pour promouvoir les livraisons et les critiques de Street Fighters, toujours avec le sourire, même si cela lui a coûté une peur étrange pour sa santé. Pour le moment, on ne sait pas si c’est un au revoir ou à plus tard et nous verrons Ono dans une autre entreprise dans le futur, mais de savoir que nous ne pouvons qu’attendre. Merci pour tant de Hadoukens et de Shoryukens.

