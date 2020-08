Fantôme de Tsushima a été un succès fulgurant pour la PlayStation 4, et maintenant c’est l’exclusivité première partie la plus vendue au Japon. L’hommage de Sucker Punch en monde ouvert aux films de Kurosawa et à la tradition des samouraïs a brisé des records à gauche et à droite depuis sa sortie en juillet, se classant en tête des palmarès des ventes du mois aux côtés de la Nintendo Switch.

En effet, les joueurs ont adopté de tout cœur le gameplay amusant d’épée et de furtivité de Ghost Of Tsushima, un bac à sable entièrement réalisé plein de secrets et de quêtes secondaires intéressants, et une intrigue captivante qui voit le protagoniste principal Jin Sakai affronter l’armée mongole historique tout en essayant de concilier les tactiques. il est obligé d’utiliser avec le code d’honneur strict qu’il a autrefois consacré sa vie à suivre. Le jeu a été déclaré un succès retentissant et une chanson de cygne idéale pour la PS4 de longue date, en particulier après que sa dernière exclusivité, Naughty Dog’s The Last Of Us 2, a semé la discorde parmi les fans. Maintenant, il semble que ce sentiment soit partagé dans le pays dans lequel Ghost Of Tsushima est installé.

Connexes: Ghost of Tsushima montre la nécessité d’un Assassin’s Creed au Japon

Il y a quelques jours à peine, l’analyste de l’industrie du jeu BenjiSales a rapporté sur Twitter que Ghost Of Tsushima venait d’être couronné exclusivité de première partie la plus vendue au Japon après un peu plus de trois semaines sur le marché, selon un récent rapport de vente de Famitsu. Le jeu s’est vendu à plus de 330000 exemplaires physiques en juillet, battant le record précédent détenu par Spider-Man de Marvel en 2018.

Effectivement, Ghost Of Tsushima a reçu des éloges considérables de la part des fans japonais et des initiés de l’industrie du jeu vidéo, même si certains ont souligné que le jeu n’est pas une représentation tout à fait exacte des temps anciens de leur pays. Le directeur exécutif de Yakuza, Toshihiro Nagoshi, a fait l’éloge de Ghost Of Tsushima lors d’une récente interview, louant la compréhension de Sucker Punch de la culture japonaise et exprimant le regret qu’une interprétation aussi raffinée de ladite culture ne vienne pas du pays. Enfin, Famitsu lui-même a donné au jeu un score parfait de 40/40, seul le troisième attribué à un jeu développé en Occident dans l’histoire de la publication japonaise.

Le succès de Ghost Of Tsushima au Japon est un autre témoignage de la haute qualité du jeu, à la fois un excellent titre en monde ouvert et un hommage affectueux aux films et au folklore japonais. Il avait déjà dépassé les attentes de Sony lors de sa première sortie au pays du soleil levant, mais les rapports finaux de juillet se sont confirmés. Fantôme de Tsushima comme une autre note élevée dans la gamme impressionnante de titres exclusifs de la PlayStation 4, ainsi qu’un adieu à la console alors que les fans des deux côtés de l’océan Pacifique se préparent pour le lancement de la PS5 plus tard cette année.

Suivant: Comment obtenir l’armure de Gosaku dans Ghost of Tsushima

Source: Benji-Sales