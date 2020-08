Google a annoncé une poignée d’améliorations mobiles pour ses applications Docs, Sheets et Slides qui sont actuellement actives ou seront bientôt déployées sur iOS.

Tout d’abord, Google a terminé le déploiement de la messagerie dynamique dans l’application Gmail iOS. Google affirme que le courrier électronique dynamique apporte la richesse et l’interactivité d’AMP aux appareils mobiles, permettant aux utilisateurs d’agir directement dans un message. Ainsi, au lieu de recevoir des notifications par e-mail individuelles lorsqu’un utilisateur est mentionné dans un commentaire dans Docs, Sheets ou Slides, il verra désormais un fil de commentaires à jour dans Gmail et pourra répondre ou résoudre le commentaire directement dans le message.

Plus tôt cette année, Google a lancé Smart Compose dans Docs sur le Web pour aider les utilisateurs à rédiger des documents plus rapidement et réduire le risque d’erreurs d’orthographe et de grammaire. Désormais, il apporte la puissance de Smart Compose au mobile, dans le but de rendre encore plus rapide et plus facile la rédaction de documents lors de vos déplacements. Smart Compose sera déployé auprès des clients G Suite sur iOS au cours des prochaines semaines.

Google affirme qu’il améliore l’interface utilisateur pour les commentaires et les actions dans Docs, Sheets et Slides sur mobile. L’interface utilisateur de commentaires plus grande et plus claire devrait faciliter le défilement et la réponse aux commentaires, tandis qu’un bouton d’accès rapide pour répondre et @mentionner les autres vise à permettre des discussions plus ciblées. Ces mises à jour seront déployées sur iOS dans les mois à venir.

La modification Office a été introduite sur le Web l’année dernière et est conçue pour faciliter la modification, les commentaires et la collaboration sur des fichiers Microsoft Office à l’aide de Docs, Sheets et Slides. Google déploie la modification d’Office dans ses applications mobiles Docs, Sheets et Slides sur Android dans les semaines à venir, iOS suivra plus tard cette année.

Ailleurs, une nouvelle expérience de visualisation arrive dans Slides, avec un flux de diapositives à défilement vertical que les utilisateurs peuvent pincer pour zoomer. Google affirme que cette nouvelle vue permet de réviser plus rapidement les diapositives et que les utilisateurs peuvent facilement passer à l’édition ou à la présentation de contenu. La fonctionnalité sera déployée sur iOS dans les mois à venir.

Enfin, Docs, Sheets et Slides bénéficieront d’un mode sombre sur iOS dans les mois à venir, pour permettre aux utilisateurs de travailler plus facilement dans des environnements peu éclairés et de garder la batterie de leur iPhone en vie plus longtemps.

Google Docs [Direct Link], Feuilles [Direct Link]et diapositives [Direct Link] sont des téléchargements gratuits pour ‌iPhone‌ et iPad disponibles sur l’App Store.