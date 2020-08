L’application Radar COVID est prête. L’arme de surveillance de masse développée par Apple, Google et le gouvernement espagnol –Sous prétexte d’alerter sur d’éventuels contacts avec des personnes touchées par le COVID-19– a donné des résultats positifs parmi les habitants de La Gomera. Et maintenant, comme prévu, le moment approche pour basculer le commutateur au niveau national.

Les téléphones portables avec Android et iOS des citoyens espagnols, pour leur part, Ils ont reçu une mise à jour silencieuse qui couvre le fonctionnement de cette application. Le système a été esquissé lors d’une réunion secrète à laquelle ont participé Pedro Sánchez, Tim Cook, Sundar Pichai, Nicolás Maduro et le chef de cette opération: Pablo Iglesias, qui envisage d’établir le communisme en Espagne en profitant, entre autres, du pouvoir de services de renseignement.

Cette séquence d’événements, évidemment fictive et sarcastique, est similaire à de nombreuses chaînes qui circulent ces jours-ci sur WhatsApp, Facebook, etc. Et en effet, tous se propagent fausses informations qui déroutent le lecteur pour ne pas installer l’application Radar COVID que, ces derniers mois, le gouvernement espagnol a développé avec l’aide d’Indra. C’est tout ce que vous devez savoir pour apaiser vos peurs et installer cette application en toute simplicité.

Comment fonctionne COVID Radar

La théorie derrière Radar COVID est simple: une fois l’application installée et démarrée, le téléphone commence à émettre un code d’identification anonyme via Bluetooth. Les téléphones qui l’entourent, capturent ce code anonyme, le stockent dans leur mémoire et, simultanément, transmettent leur propre identifiant afin que le reste des appareils à proximité puisse enregistrer leur présence.

Lorsqu’une personne est testée positive au COVID-19, elle recevra une clé de son médecin. Avec ça, le patient peut télécharger les codes que son téléphone mobile a transmis au cours des 14 derniers jours à un serveur gouvernemental. Cela envoie périodiquement la liste des codes enregistrés comme positifs à tous les smartphones sur lesquels l’application est installée. Ensuite, localement et sans intervention de l’utilisateur, le smartphone compare les codes qu’il a collectés ces derniers jours avec la liste des codes positifs en COVID-19 téléchargés depuis le serveur du gouvernement. Si l’un des identifiants correspond, cela signifie que l’individu est resté au cours des 14 derniers jours pendant au moins 15 minutes et à moins de deux mètres d’une personne qui a par la suite été testée positive au COVID-19. Le suspect devra se rendre chez son médecin pour déterminer les étapes à suivre (isolement, médication, tests PCR, etc.).

Le radar COVID ne vous espionnera pas

L’application Radar COVID, comme on peut le voir dans la liste des permissions disponibles sur Google Play, n’accède pas aux fichiers stockés sur le téléphone ou à l’emplacement du téléphone. Bref, cette application ne nécessite qu’une connexion internet (pour télécharger la liste de codes depuis le serveur), établir des connexions via Bluetooth (pour échanger des codes avec les smartphones qui l’entourent) et démarrer automatiquement dès que l’appareil est allumé. Il est probable que vous donniez plus d’accès à des applications comme Instagram, Google Maps ou Amazon qu’à Radar COVID.

Pour fonctionner correctement, Radar COVID utilise une nouvelle API développée conjointement entre Google et Apple. Ceci est basé sur le protocole DP-3T, conçu par un groupe d’universitaires et dont la source est ouverte – il peut être examiné dans ce référentiel GitHub. Le système est conçu avec la confidentialité comme facteur différentiel. Les codes d’identification transmis par chaque smartphone sont anonymes, ne sont liés à aucune donnée personnelle (téléphone, nom, etc.) et changent toutes les 10-20 minutes. Le traitement des informations se fait également localement sur chaque smartphone. Et Apple et Google exigent que les gouvernements se conforment aux exigences stipulées en matière de confidentialité, comme ne pas utiliser la localisation. Par conséquent, il est impossible de suivre une personne en particulier à l’aide des données générées par l’application.

L’API développée par Apple et Google il a été implémenté dans des millions d’appareils. Dans les smartphones Android, cela a été fait grâce à une mise à jour des services Google Play, donc la version du système d’exploitation Android utilisée par le téléphone n’a pas d’importance. Sur les iPhones, l’API a été implémentée avec iOS 13.5. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir cette version pour activer le système.

Pour empêcher quiconque de signaler un faux positif au COVID-19 et donc d’effondrer inutilement le système de santé, il sera nécessaire entrez une clé spécifique que seuls les hôpitaux ont en leur possession. Sans cela, les gens ne pourront pas télécharger les codes émis par leur smartphone sur le serveur du gouvernement.

Le SEDIA (Secrétaire d’Etat à la Numérisation et à l’Intelligence Artificielle) publiera le code de son application dans les semaines à venir, afin que Tout le monde peut effectuer un audit sur le fonctionnement de Radar COVID, les données qu’il collecte, etc. Ceci est également utile pour détecter les erreurs de mise en œuvre potentielles.

L’application Radar COVID est prête en l’absence des communautés autonomes, qui doivent procéder aux ajustements techniques nécessaires pour pouvoir notifier de nouveaux cas sur le serveur du gouvernement. Le lancement national est prévu pour le 15 septembre. Cependant, qui le souhaite, peut télécharger l’application sur son smartphone pour commencer à collecter les identifiants des personnes qui l’entourent tout au long de la journée.

L’article « Google, Apple et le gouvernement nous espionnent avec l’application Radar COVID et la collaboration du Venezuela » a été publié dans Hypertext.