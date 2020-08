Google vient de publier une nouvelle extension Chrome qui vous dira comment les sites Web vous «espionnent».

Le module complémentaire Ads Transparency Spotlight pour Chrome révélera plus de détails sur les annonces sur une page Web et sur les entreprises impliquées dans les technologies utilisées pour suivre et enregistrer les données des utilisateurs.

Le module complémentaire fait partie d’un effort plus large de Google visant à améliorer la confidentialité des utilisateurs en ligne et à contrôler ses publicités dans un paysage où d’autres entreprises, y compris des concurrents de Chrome, fournissent des analyses détaillées sur les publicités en ligne et la technologie de suivi des utilisateurs.

Google, l’entreprise qui gagne de l’argent grâce aux annonces adaptées à vos préférences, sera enfin plus transparente sur le fonctionnement des annonces. Google, la société qui a été impliquée dans divers scandales de confidentialité qui ont révélé les nouvelles façons dont elle suivait votre activité en ligne ou votre emplacement pour améliorer ses publicités, vous dira exactement comment fonctionne la technologie publicitaire. Et tout se passe dans Google Chrome, le navigateur Web le plus populaire au monde. Cela ne vient pas exactement de la bonté de son cœur. Google veut toujours gagner de l’argent grâce à vos données anonymisées, et j’ai souvent expliqué que le compromis entre les données et les applications gratuites avait beaucoup de sens pour plusieurs des applications de pointe de Google. Mais les navigateurs concurrents qui offrent aux utilisateurs des analyses sur les publicités et les trackers en ligne, ainsi que les bloqueurs de publicités qui menacent les résultats de Google, ont forcé Google à repenser ses politiques relatives aux publicités. Ces dernières années, Google a annoncé et mis en œuvre plusieurs mesures destinées à lui permettre de contrôler les mauvaises publicités qui ruinent l’expérience de navigation sur Internet, et la dernière initiative complète ces efforts.

Cependant, Ads Transparency Spotlight (ATS) est un module complémentaire Chrome que vous devez installer à partir du Chrome Web Store plutôt que de devenir une fonctionnalité intégrée du navigateur.

Le nouveau module complémentaire ATS a été construit autour d’une API appelée «Ad Disclosure Schema» qui permet aux annonceurs de divulguer le fonctionnement de leurs annonces. Cependant, ATS extraira initialement les informations des annonces de Google, par ZDNet. Google espère que d’autres annonceurs exposeront une API / un schéma similaire pour leur propre système.

Le module complémentaire ATS vous montrera les informations suivantes:

Informations détaillées sur les annonces sur la page Web, y compris le nombre d’annonces présentes sur la page.

Une liste de fournisseurs d’annonces chargés de diffuser les annonces sur la page. Ces entreprises diffusent des annonces ou fournissent la technologie publicitaire pour aider les annonces à apparaître sur cette page.

Les raisons pour lesquelles les annonces sont diffusées sur une page. Une combinaison de plusieurs facteurs qui déterminent quelle annonce sera diffusée sur une page: – Vos données démographiques: peuvent inclure l’âge, le sexe et d’autres informations (fournies par vous ou inférées).

– Campagne marketing: une visite sur le site Web de l’annonceur vous a ajouté à une campagne marketing.

– Votre emplacement: Général: Large emplacement, tel qu’un pays ou une ville.

– Vos centres d’intérêt: sujets liés aux sites Web que vous avez visités ou aux centres d’intérêt que vous avez fournis.

– Contexte: sujets présentés à toute personne visitant cette page.

– Autres informations: toutes les autres raisons.

– Votre emplacement: Spécifique: votre emplacement spécifique.

Google répertoriera également les entreprises du secteur de la technologie publicitaire qui traitent des boutons de médias sociaux, de l’analyse Web ou des scripts de suivi. Google proposera des liens vers la politique de confidentialité de chacun de ces pays, où vous pourrez voir quelles données ils collectent à votre sujet.

La capture d’écran montre le nouveau Spotlight sur la transparence des annonces de Google pour Chrome. Source de l’image: Google

Le module complémentaire ATS ne vous permettra pas de prendre des mesures contre les entreprises, publicités ou trackers trouvés sur la page. Il présente simplement les informations dans un format bien organisé. Si vous n’aimez pas quelque chose que vous voyez, vous devrez soit changer de navigateur et / ou installer des programmes capables de bloquer les trackers et les publicités.

Google a créé son propre bloqueur de publicités dans Chrome, un programme destiné à contrôler les publicités qui se comportent mal, et a annoncé que les publicités ne seraient plus en mesure de consommer des ressources et d’épuiser la batterie. Google a également annoncé l’an dernier un nouveau bac à sable de confidentialité destiné à ajouter une couche supplémentaire d’anonymat aux données collectées par les annonceurs. Enfin, Google a annoncé la semaine dernière une nouvelle technologie API Trust Token destinée à remplacer les cookies tiers à l’avenir, de sorte que la fonctionnalité de certains sites Web ne se rompt pas une fois les cookies disparus.

Découvrez le Spotlight sur la transparence des annonces sur ce lien. Et voici le manuel pour cela.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.