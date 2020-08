Il faut reconnaître le bien et le mal: aujourd’hui, Google Chrome est l’une des applications les plus «gourmandes» en matière de consommation de ressources, mais il est également vrai que plusieurs circonstances concourent à ce problème: des pages Web qui, soit en raison de la complexité de ce qu’elles proposent, soit en raison de la mauvaise optimisation de leur code, supposent une charge de travail énorme, à cette habitude commune d’ouvrir des onglets et plus d’onglets jusqu’à ne pas pouvoir lire la description de chacun d’eux (celui qui est libre du péché, qu’il jette la première pierre).

Et il est également indéniable que les responsables du navigateur Google travaillent constamment à la recherche de solutions qui aident réduire l’impact de Google Chrome sur les ressources des systèmes dans lesquels il est utilisé. Par exemple, avec l’arrivée de Windows 10 2004 (mise à jour de mai) et, de sa part, des améliorations dans la gestion de la mémoire, nous avons appris qu’ils ont commencé à travailler pour utiliser SegmentHeap pour remplacer LegacyHeap, une méthode de gestion beaucoup plus efficace pour gérer les monticules de mémoire et l’approvisionnement en mémoire. Malheureusement, oui, du moins pour le moment, nous ne pouvons pas compter dessus.

Dans cette même ligne d’optimisation de l’utilisation des ressources de Google Chrome, nous avons appris il y a environ un mois qu’ils cherchaient également à optimiser le fonctionnement de JavaScript sur les pages Web chargées, afin de réduire leur activité, réduire la consommation de ressources et, principalement, celle d’énergie, quelque chose que tout utilisateur d’ordinateur portable appréciera grandement, surtout s’il est enclin à ouvrir plus d’onglets qu’il n’est humainement justifié.

Et alors que nous attendons toujours l’arrivée finale de cette optimisation, ainsi que les ingénieurs pour trouver la bonne façon d’implémenter SegmentHeap, nous savons du WindowsClub que Ils travaillent sur une autre nouvelle fonctionnalité de Google Chrome pour réduire la consommation de la batterie et, il faut s’y attendre, également du reste des ressources des systèmes dans lesquels il est utilisé. Et le plus surprenant est que cela ne dépendra pas seulement du navigateur lui-même, non, les pages Web participeront également au processus.

Et en quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité? Eh bien, en définissant une nouvelle balise meta, dans laquelle le site Web lui-même est celui qui, sachant comment il fonctionne et quels processus en son sein peuvent être particulièrement voraces, utilisera cette balise pour informer Google Chrome des ajustements qui peuvent être effectués (réduire le taux d’exécution du script, la fréquence d’images vidéo, les effets visuels, etc.) si nécessaire. De cette manière, si l’utilisateur du système sélectionne un mode de faible consommation de batterie, le navigateur le reconnaîtra et pourra effectuer les réglages spécifiés par le site Web lui-même.

Cette avancée de Google Chrome a beaucoup de sens lorsqu’il s’agit de pages Web complexes, mais elle va encore plus loin dans un scénario dans lequel les applications Web progressives se développent progressivement. Une fois que le navigateur devient l’interface et le gestionnaire de ressources des applications avec lesquelles nous pouvons travailler au quotidien, cela prend tout son sens dans le monde. le navigateur et les sites Web fonctionnent main dans la main pour être plus efficaces dans tous les aspects, également dans la consommation des ressources.