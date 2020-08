Selon des sources anonymes, Google pourrait avoir l’intention de tuer Google Duo. Le plan de Google pourrait impliquer le remplacement de Duo par Meet, son service de chat vidéo destiné aux entreprises. La transition ne se produira probablement pas au cours des prochaines années.

Si Google est connu pour quelque chose, c’est pour avoir plusieurs services qui font la même chose. Il est également connu pour tuer des services populaires qui n’ont que quelques années. Ne le sauriez-vous pas, une nouvelle rumeur suggère que Google pourrait faire ces deux choses en donnant la hache à Google Duo en faveur de Google Meet (via 9to5Google).

À l’heure actuelle, Duo est l’application de chat vidéo de l’entreprise centrée sur le consommateur – considérez-la comme la version Google de FaceTime d’Apple. Meet, cependant, est plus axé sur le secteur des entreprises, un peu comme la réponse de Google à Zoom.

Apparemment, le nouveau responsable des services de communication de Google, Javier Soltero, ne voit aucune raison pour les deux services existants. Par conséquent, un plan pourrait déjà être en cours pour supprimer Duo et passer à tapis sur Meet à la place.

Google Duo et Google Meet: pourquoi les deux?

La pandémie COVID-19 et la montée fulgurante de Zoom ont prouvé à Google que les consommateurs utilisaient bien un produit d’entreprise pour leurs activités grand public. En d’autres termes, les gens n’ont aucun problème à utiliser Zoom pour discuter avec leurs amis et leur famille et faire des affaires. Étant donné que c’est la principale raison pour laquelle Google Duo et Google Meet sont des services distincts, Google pense probablement que Meet peut faire ce que Duo fait très bien.

Si vous êtes un grand fan de Duo, ne vous inquiétez pas: la source de ces informations indique qu’il faudra jusqu’à deux ans pour que Google supprime Duo. En attendant, Duo fonctionnera toujours et bénéficiera de l’assistance de Google.

Pour ce que cela vaut, Google a fait une déclaration à 9to5Google concernant cette rumeur. Voici ce que l’entreprise avait à dire:

Nous sommes pleinement investis dans Duo, qui a connu une croissance étonnante pendant la pandémie. Partout dans le monde, les gens comptent plus que jamais sur les appels vidéo, et nous n’avons pas l’intention d’interrompre cela. Nous continuerons à investir dans la création de nouvelles fonctionnalités Duo et à offrir une expérience agréable à nos utilisateurs, clients et partenaires. Nous avons placé l’organisation Duo sous la direction de Javier Soltero en mai, et il s’ensuit que nous cherchons à améliorer nos produits d’appel vidéo en parallèle.

De toute évidence, il n’ya pas de démenti à la rumeur, mais il n’ya pas non plus de confirmation. Prenez-le comme vous voulez. Cependant, quiconque connaît même de loin l’histoire de Google vous assurera: il est très, très probable que Duo obtienne la hache. C’est juste une question de quand.