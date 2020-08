Google a introduit une nouvelle mise à jour de l’application Google Home, permettant aux utilisateurs d’importer des réseaux Wi-Fi gérés par l’application Google Wifi dans l’application Home (via 9to5Google.)

Cela repositionne l’application Google Home en tant que centre de gestion central pour tous vos appareils Google pour la maison intelligente et réduit la bifurcation des fonctionnalités entre Google Home et l’application Google Wifi. On peut même dire que cela limite (ou élimine) la nécessité de l’application Google Wifi, qui n’a pas fait l’objet d’une mise à jour significative depuis des lustres et conserve toujours les anciens styles de conception matérielle.

En plus de l’importation, un utilisateur peut désormais gérer les paramètres avancés qui, selon 9to5Google, englobent «DNS, WAN, LAN, UPnP, IPV6, les réservations IP DHCP, la gestion des ports et le mode réseau».

Désormais, la mise à jour est en ligne pour l’application Google Home dans le Play Store avec la version 2.26. Google a d’abord déployé la mise à jour de l’application iOS Google Home, en notant:

Importez votre réseau Wi-Fi depuis l’application Google Wifi afin de pouvoir gérer votre réseau et d’autres appareils connectés en un seul endroit. Utilisez l’Assistant Google pour faire des choses comme mettre en pause le Wi-Fi, vérifier votre vitesse Internet et afficher votre mot de passe Wi-Fi invité sur les écrans intelligents.

Sur Android, il se déploie par lots, il peut donc s’écouler un certain temps avant qu’il n’atteigne votre appareil.