Dévoilés il y a environ un an et lancés au milieu d’une pandémie, les casques de Google continuent d’être mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et capacités. Cela a été annoncé aujourd’hui par le géant de la technologie, ce qui apporte une belle mise à jour des Pixel Buds que nous avons pu analyser le mois dernier à l’occasion de son arrivée en Espagne.

Les « AirPods Android », comme mon collègue Nicolás les appelait dans son test approfondi, reçoivent désormais de nouvelles fonctions qui permettent de les retrouver en cas de perte, de personnaliser le son, de transcrire l’audio et même de s’adapter aux sons de l’environnement. , entre autres nouveautés.

Comme nous le voyons dans leurs smartphones, les Pixel Buds intègrent désormais le mode de transcription, qui vous permet de continuer à lire ce qui a été traduit dans la fonction de traduction qu’ils incorporent déjà. Nous pouvons également écouter directement l’audio traduit, pour les locuteurs espagnols, allemands, français et italiens, en plus de l’anglais. Pour l’activer, dites simplement « Ok Google, aide-moi à comprendre l’anglais ».

Pixel Buds: plus automatiques et meilleurs

Google inclut désormais le chance en toute transparence que l’on voit dans les AirPods Pro ou dans la dernière génération d’écouteurs sans fil Sony, il sera simplement activé automatiquement. Désormais, lorsqu’il détecte un bruit inhabituel dans l’environnement, comme une ambulance ou le son d’un chien, le volume de lecture sera temporairement réduit afin qu’il puisse être entendu.

Maintenant, il sera possible d’augmenter les basses, ce qui est excellent dans les environnements bruyants tels que les transports. Ils intègrent également un fonction pour partager l’un des écouteurs, détectant automatiquement si chaque casque est porté par une seule personne. Dans ce mode, chaque utilisateur contrôlera le volume de son casque indépendamment.

Bien que les Pixel Buds aient déjà une fonction pour sonner en cas de perte, Google les inclut désormais également dans l’application Localiser mon appareil, de sorte que apparaîtra sur une carte reflétant le dernier emplacement auquel ils ont été associés avec votre appareil.

D’autres petites modifications permettent désormais interagir avec les paramètres via l’Assistant Google. De cette façon, il serait aussi simple que de dire « Ok Google, combien de batterie mon casque reste-t-il? » Pour vérifier votre batterie. Il est même possible de vous demander d’activer ou de désactiver les commandes tactiles pour éviter les touches accidentelles pendant une activité.

Ainsi, les écouteurs entièrement sans fil de Google sont plus à la hauteur que ce que l’on attend d’un accessoire à 199 euros. Toutes de nouvelles fonctionnalités arrivent aujourd’hui aux utilisateurs de Pixel Buds.

