Le Pixel 4a est le nouveau smartphone milieu de gamme avec lequel Google revient à ses origines. Variante peu coûteuse du Pixel 4, elle réduit les performances et la qualité de fabrication en échange d’un prix nettement inférieur. Un déballage de Neowin nous permet de nous rapprocher de ce que l’on peut attendre de ce terminal.

Le Google Pixel 4a a son attrait. Malgré le châssis en polycarbonate, la taille est contenue pour la tendance des mobiles Android et alliée à un poids très contenu, elle permet une bonne prise en main d’une seule main. L’écran est de qualité (OLED), avec une résolution FHD + typique dans un design moderne qui occupe presque tout le front.

La dégradation des performances par rapport au Pixel 4 provient du chipset Snapdragon 730G qu’il utilise. Dans tous les cas, cela devrait suffire à déplacer le terminal. Les 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne sont également corrects pour un milieu de gamme.

Mention spéciale pour la caméra. Google a déjà montré comment vous pouvez produire le meilleur système de caméra pour un mobile sans avoir à monter des «zillions» de plusieurs capteurs. Étant donné que la société s’appuie fortement sur les logiciels pour prendre de bonnes photos, le terminal dispose exactement des mêmes fonctionnalités que son grand frère uniquement sans le zoom 2x.

La capacité de la batterie est inférieure à la moyenne (bien que Google promette une grande autonomie) et elle n’offre pas de charge sans fil, bien qu’elle offre une charge rapide. Pour le reste, il prend en charge tout type de réseau 4G, en plus du Wi-Fi 5 et du Bluetooth.

Comme dans tous les appareils mobiles Google, il convient de mettre en évidence l’Android «pur» qui ne comprend aucune interface ou application supplémentaire au-delà de celles que nous connaissons de la plate-forme. La même chose à l’appui. Google s’occupe de ses propres terminaux de marque comme aucun fabricant Android, garantit un plus grand nombre de mises à jour du système et le reste est livré en temps opportun et de manière raisonnable.

Google Pixel 4a, spécifications

Écran de 5,81 pouces (panneau OLED) avec une résolution de 2340 x 1080 pixels.

SoC Snapdragon 730G avec processeur à huit cœurs (deux cœurs Kryo 470 Gold 2,2 GHz et six cœurs Kryo 470 Silver 1,8 GHz).

GPU Adreno 618.

Titan M.

6 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Caméra arrière 12,2 MP avec technologie Dual Pixel et ouverture ƒ / 1,7.

Caméra frontale 8 MP avec ouverture ƒ / 2.0.

Batterie de 3140 mAh compatible avec une recharge rapide.

Lecteur d’empreintes digitales au dos.

Android 10 comme système d’exploitation.

Haut-parleurs stéréo, deux microphones et suppression du bruit.

Wi-Fi AC et 4G.

Mesures: 144 mm (hauteur) x 69,4 mm (largeur) x 8,2 mm (profondeur).

Poids: 143 grammes.

Le Pixel 4a est désormais disponible dans le Google Store espagnol et peut être réservé pour 389 euros avec livraison gratuite. Pour ceux qui en veulent plus, Google lancera bientôt le Pixel 4a avec 5G et le SoC Snapdragon 765G avec des performances plus élevées. Pour plus tard, le Pixel 5 est également confirmé.