Google a annoncé lundi les Pixel 4a, Pixel 4a (5G) et Pixel 5.

Le Pixel 4a sera le premier téléphone Google à présenter une découpe perforée pour la caméra selfie sur l’écran et sera expédié le 20 août au prix de 349 $ en Just Black.

Le Pixel 4a (5G) coûtera 499 $, et lui et le Pixel 5 seront mis en vente cet automne.

Selon toute vraisemblance, Google avait déjà prévu de révéler le Pixel 4a lors de sa conférence des développeurs Google I / O le 12 mai lors du discours d’ouverture. Puis une pandémie virale a bouleversé le monde entier et nous avons entendu depuis lors des rumeurs dispersées sur le dernier téléphone à petit budget de Google.

Les vannes se sont finalement ouvertes la semaine dernière lorsqu’une page a été découverte sur la boutique en ligne de Google, laissant entendre que le Pixel 4a verrait enfin le jour le 3 août, et bien sûr, Google a officialisé lundi le téléphone, et a même confirmé le l’existence du Pixel 4a (5G) et du Pixel 5.

Le Pixel 4a est le premier smartphone de Google à avoir un écran s’étendant de haut en bas, utilisant une découpe perforée familière pour la caméra selfie. Le Pixel 4a dispose d’un écran OLED de 5,8 pouces, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, d’une batterie de 3140 mAh et d’une finition mate.

En ce qui concerne l’appareil photo, Google affirme que le Pixel 4a offre la même expérience que son Pixel 4, avec un jeu de tir de 12,2 mégapixels à l’arrière de l’appareil capable de «HDR + avec double contrôle d’exposition, mode portrait, top shot, vision nocturne avec des capacités d’astrophotographie et une stabilisation vidéo fusionnée. » La caméra selfie de 8 mégapixels est également identique à la caméra selfie du Pixel 4, à l’exception de son emplacement sur l’écran.

Le Pixel 4a est l’un des smartphones de milieu de gamme les moins chers du marché à 349 $, et vous pouvez le précommander maintenant sur le Google Store ou sur Amazon. La seule couleur disponible au lancement est Just Black, et les précommandes incluent des essais de 3 mois de YouTube Premium, Google Play Pass et Google One. Le téléphone sera expédié le 20 août.

Passant aux deux autres téléphones que Google a annoncés avec désinvolture lundi, le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5 seront disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, au Japon, à Taiwan et en Australie. Le Pixel 4a (5G) coûtera 499 $ (150 $ de plus que le Pixel 4a standard) tandis que le prix du Pixel 5 reste un mystère. Google dit qu’il aura plus à dire sur ces téléphones « dans les mois à venir ».

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.