Selon Google, des mesures de protection ont été mises en place pour éviter les abus et le spam de cet outil

Ceci, dans le but que d’autres utilisateurs téléchargent des profils apocryphe qui peuvent ternir la réputation de tiers

Par exemple, chaque compte ne pourra créer qu’une seule carte, et seulement après avoir authentifié son email et son numéro de téléphone

L’une des fonctionnalités les plus emblématiques et les plus utiles du moteur de recherche Google aujourd’hui est les boîtes d’informations rapides. Bien qu’ils aient généré des controverses, des problèmes et des discussions dans le passé, ils restent le moyen le plus efficace de trouver rapidement des informations sur, par exemple, une célébrité. Jusqu’à présent, seules les personnalités les plus renommées des arts, des sciences et de la politique pouvaient figurer dans cette section. Mais la technologie est prête à ouvrir ses portes.

Selon The Verge, Sundar Pichai et son équipe testent une nouvelle fonctionnalité qu’ils appellent des «cartes de personnes». L’idée est que les consommateurs peuvent créer leurs propres profils où ils peuvent afficher des informations utiles. Par exemple, votre travail, votre école, une courte biographie, les médias sociaux, etc. Pour le moment, c’est une fonction qui n’est disponible qu’en Inde, et uniquement pour les utilisateurs de Google qui utilisent la langue anglaise.

Pour utiliser cette nouvelle fonction, en supposant que ces deux conditions soient remplies, vous devez rechercher « ajouter moi aux recherches » pendant que vous êtes dans votre compte Google. C’est à ce moment que le moteur de recherche amènera les utilisateurs vers un nouvel écran pour la création de profil. Une fois que toutes les cases d’informations publiques que vous souhaitez remplir sont remplies, elles commenceront à apparaître dans les résultats. On ne sait pas quand il pourrait s’étendre à d’autres régions.

Une fonctionnalité Google qui pourrait révolutionner la vie professionnelle

Peu à peu, différentes plates-formes numériques ont tenté de donner aux petits particuliers et aux marques les outils pour se démarquer en ligne. Semblable à Google, WhatsApp a déjà lancé plusieurs projets via Business, y compris ses récents QR, pour augmenter la portée des petites entreprises. L’année dernière, LinkedIn a lancé des tests pour tester les compétences de ses utilisateurs. Et Microsoft a amélioré les outils des appels vidéo Teams.

Notes connexes

Vous devez revenir en arrière et analyser les «cartes de personnes» de Google. Ils peuvent vraiment signifier un changement complet dans le paysage professionnel. Déjà aujourd’hui, il existe d’innombrables opportunités sur Internet pour les talents les plus remarquables de faire progresser leur carrière. Avec cette fonctionnalité, cette capacité peut être encore renforcée. Non seulement cela, mais il sera possible de mettre, littéralement à la portée de quelques clics, la possibilité de faire de la publicité massivement sur presque tout le marché.

Tout semble indiquer qu’il s’agit d’un pari de Google pour se positionner dans le créneau des relations professionnelles et du réseautage, désormais dominé par LinkedIn. Le développement du réseau social de Microsoft n’a pas été très positif ces dernières années, cette idée devrait donc vous préoccuper. Peut-être qu’avec ces types de petites fonctions, liées à son moteur de recherche, la technologie de Sundar Pichai peut devenir un digne rival des autres réseaux sociaux.

L’importance de la marque personnelle

Comme déjà mentionné, le nouvel outil de Google donnera aux professionnels du monde entier plus d’opportunités de se faire remarquer sur le Web. Et ce n’est pas qu’il y ait peu de stratégies disponibles actuellement. Il existe plusieurs ouvrages qui expliquent comment positionner la marque personnelle sur Internet. Des stratégies telles que le marketing de contenu, notamment via les blogs, permettent à diverses personnes de gagner en pertinence dans les résultats de recherche. Sans compter les pages personnelles.

La vérité est que Google se penche sur un besoin fondamental du marché professionnel avec ces cartes. Selon Forbes, cela n’aide pas seulement les entreprises qui embauchent ce talent à se bâtir une excellente réputation. Selon le Search Engine Journal, cela vous permet également d’aspirer à de meilleures opportunités de développement sur le long terme. De plus, dans les données de Career Cast, tout comme elles sont cruciales dans les postes de direction, elles servent à presque tous les niveaux.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘299458510523744’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘255291698429929’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘Lead’)

L’article Google vous permettra d’ajouter votre profil aux résultats de recherche: voici à quoi il ressemblera est apparu en premier sur Agence SEO.