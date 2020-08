Le combat ne fait que commencer. Capcom est solidaire des joueurs pendant la pandémie, en s’assurant qu’ils s’amusent le plus possible. Il vient de publier une démo totalement gratuite de «Street Fighter V: Champion Edition» pour PlayStation 4 et PC, qui contient 40 personnages de combat différents, différents scénarios et bien d’autres surprises. Ici, nous vous expliquons comment le télécharger, mais dépêchez-vous, il ne sera disponible que jusqu’au 19 août 2020.

Il est temps d’apprendre d’autres cris de combat, en plus du classique «Hadouken» ou «shoryuken» de Ryu, Ken ou Chun Li, la saga libère 40 caractères avant leur mise en vente en septembre 2021, car Dan et Rose de «Street Fighter Alpha»; Or, appartenant à la nouvelle génération de Street Fighter III, ainsi que Akira Kazama (de la série de jeux de combat dans 3D Rival Schools).

Chacun d’eux est doté de secondes actions à usage gratuit, mieux connues sous le nom de Compétences V, qu’est-ce qu’ils ajoutent une plus grande force et le pouvoir des guerriers, une nouvelle couche de profondeur pour le jeu, ainsi que l’échantillon de l’évolution que le jeu vidéo a connu tout au long de ces 33 années depuis son lancement en 1987, au point de sécréter de l’adrénaline rien qu’en pensant au titre.

Comment télécharger la démo gratuite

L’essai gratuit, sorti depuis le 5 août 2020, s’adresse à la fois aux nouveaux joueurs, ainsi qu’aux joueurs qui ont acheté le ‘Street Fighter V’ ou ‘SF: Arcade Edition’ depuis leur mise en vente en février 2016. , parce que la ‘Champions Edition’ n’est rien de plus qu’un Version mise à jourun été rechargé où vous pouvez trouver le meilleur de la franchise: 34 scénarios différents, de nouvelles cartes, plus de 200 changements de vêtements, qui permet la personnalisation des combattants en tant que stratégie de combat.

Comme la plupart des jeux vidéo PS4, télécharger le SFV est aussi simple que d’accéder au PlayStation Store et d’utiliser le moteur de recherche du site pour localiser le titre, ou si vous préférez le long trajet, connectez-vous au PlayStation Store, Allez dans le menu et sélectionnez l’option de jeux, faites défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez «Street Fighter V – Champion Edition Trial (DEMO)», ou vous pouvez cliquer sur ce lien si vous n’avez pas votre PS4 à portée de main.

Si vous préférez jouer sur PC, il vous suffit d’aller sur le portail Steam, d’aller dans la boutique et de rechercher le titre. Cependant, malgré la disponibilité de la version gratuite sera disponible jusqu’au 19 août. Le consortium a choisi de réduire la période gratuite dans certaines régions. La meilleure chose est que la démo gratuite de « Street Fighter V: Champion Edition » est également disponible en mode solo et multijoueur, afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Tout comme en Corée, ils ont commencé des combats avec le même style de jeu vidéo.