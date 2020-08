De nombreux utilisateurs ont pu positionner le hashtag #HaloInfinite sur Twitter Mexique grâce à l’annonce

Certains fans de Xbox défendent la décision, affirmant qu’ils préfèrent un produit de qualité à un produit précipité

Cependant, le titre a été fortement critiqué après qu’une démo ait montré des graphiques de mauvaise qualité aux consommateurs.

Deux éléments spécifiques définissent le succès d’une console sur le marché du jeu vidéo. Tout d’abord, il y a bien sûr la performance de l’équipe elle-même. S’il s’agit d’un appareil sans capacité digne du titre «next generation», il n’a aucune chance de rivaliser. Mais le plus important est peut-être les productions, en particulier les exclusives, qui peuvent y être jouées. C’est précisément pourquoi les dernières nouvelles autour de #HaloInfinite sont si tragiques.

À travers un tweet sur leur compte officiel, l’équipe de 343 Industries, les développeurs de la franchise légendaire, a annoncé que la première de #HaloInfinite serait reportée. Dans un premier temps, il était prévu de lancer le nouveau chapitre des aventures de Master Chief avec la console Xbox Series X. Cependant, en raison de divers problèmes de développement (dont l’effet de la pandémie), sa sortie vient d’être reportée. lancement officiel jusqu’en 2021, toujours pas de date définitive.

Mise à jour du développement Halo Infinite pic.twitter.com/TFZvXhRN9f – Halo (@Halo) 11 août 2020

Selon The Verge, ce n’est pas un résultat complètement inattendu. En mai de cette année, Phil Spencer, leader de la marque Xbox, a souligné que sa plus grande préoccupation concernant le lancement de la série X était le développement de nouveaux titres. #HaloInfinite devait être la franchise phare qui accompagnerait la console de nouvelle génération lors de sa sortie en novembre. Mais maintenant, en théorie, il faudrait plus de temps pour créer un produit de qualité.

HALO INFINITE est reporté à 2021. À la fin, il ne sortira pas aux côtés de XBOX SERIES X #HaloInfinite #XboxSeriesX pic.twitter.com/1Q2vufXeps – JinoGamerHC (@JinoGamerHC) 11 août 2020

C’était une question de temps, mais je préfère que vous preniez le temps de livrer le meilleur produit possible? #HaloInfinite pic.twitter.com/sIVYmdA2AU – Galo (@ vaquerito0052) 11 août 2020

Halo reporté à 2021 🙁 Ni Xbox ni Playstation ne sont dans les conditions pour sortir leur nouvelle console cette année, j’espère qu’ils retarderont tout à 2021 # Halo #HaloInfinite pic.twitter.com/TGrFMiFBqy – Acolt (@CarlosAcolt) 11 août 2020

Ils ont retardé #HaloInfinite Mais tout est d’avoir un produit bien fait, la bande-annonce a servi à connaître l’opinion de la communauté et sur cette base ils ont donné leur décision: c pic.twitter.com/4bO8PPupug – Zadquiel: 3 (@ 3Zadquiel) 11 août 2020

Laisser votre console de nouvelle génération sans sa principale revendication et lancer le produit phare, indépendamment de mon opinion que le retarder est nécessaire, est l’une des plus grandes erreurs historiques et de planification que j’ai vues dans ce secteur. Les têtes devraient rouler… #XboxSeriesX #HaloInfinite pic.twitter.com/R7gA2fl4Ld – VELOURS SOUTERRAINS (@AQUILESlast) 11 août 2020

Pourquoi Sony et la PS5 sont si heureux du délai #HaloInfinite

Les derniers mois ont été très occupés sur le marché de la guerre des consoles. Non seulement on a dit que ces appareils étaient de moins en moins populaires, au-delà de l’annulation de titres comme #HaloInfinite. Il y a également de grandes attentes pour l’arrivée de tendances telles que le cloud gaming. À cela, il faut ajouter que Xbox et PlayStation ont essayé de modifier certains détails de leur fonctionnement et de leur conception pour tenter d’attirer plus de clients à leurs côtés.

Quoi qu’il en soit, il vaut la peine de regarder de plus près ce que signifie réellement l’annulation de #HaloInfinite pour la Xbox Series X. Il ne faut pas oublier que la console Microsoft et la franchise 343 Industries ont une histoire qui remonte au lancement de ses premières versions. La série Master Chief a toujours été considérée comme le titre phare de l’appareil. Le fait que du matériel arrive sur le marché sans le soutien de son meilleur allié est une perte énorme.

Non seulement cela, mais cela donne à Sony et à sa PS5 un avantage crucial. Ces derniers mois, il est devenu clair que l’appareil PlayStation avait une longueur d’avance. Des éléments tels que le prix, la possibilité d’un cycle de vie plus court et certaines promesses non tenues ont un peu fait pencher la balance en faveur de Microsoft, pour un combat égal. Sans #HaloInfinite, l’écart qui avait été fermé s’ouvre à nouveau. Lorsque les rivaux arriveront sur le marché, il y aura un gagnant clair.

Opportunités de croissance du jeu

Cela ne veut pas dire que #HaloInfinite est le seul avantage concurrentiel de la Xbox Series X par rapport à la PS5. L’unité de Microsoft a toujours l’atout dans sa manche de sa console à bas prix. Cela doit être ajouté au fait que l’appareil Sony pourrait coûter plus de 10 000 pesos mexicains. Aussi, comme déjà mentionné, Phil Spencer et son équipe sont plus intéressés par la concurrence que des agents comme Google et Amazon présentent dans l’environnement cloud.

Mais cela implique qu’il faudra peut-être un peu plus de travail pour que la Xbox se positionne sans le support #HaloInfinite dès le début. Selon Business Insider, la possibilité de jouer à d’anciennes versions de jeux sur de nouvelles consoles est un avantage crucial. Inverse, de même, garantit que la prochaine guerre pourrait être définie en rétrocompatibilité. De son côté, Built-In théorise que celui qui a la meilleure expérience utilisateur l’emportera sur son rival.

