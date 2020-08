Hellpoint est une nouvelle âme qui vient de la main de Jeux de berceau dans lequel nous étudierons la station spatiale Irid Novo, pour cela nous pouvons jouer seul ou en multijoueur local ou en ligne. Après la pandémie et une bêta lancée il y a des années, on peut dire que Hellpoint a enfin vu le jour et nous l’analyserons pour vous. Est-ce que ça vaudra le coup?

Nous devons d’abord dire que comme nous le verrons au cours de cette analyse Hellpoint boit beaucoup de Dark Souls et à bien des égards ce sera une copie fidèle, cela ne veut pas dire que c’est mauvais, si quelque chose fonctionne, il me semble bon qu’il ait été pris comme référence.

L’histoire

Nous sommes des centaines d’années dans le futur, où les événements ont conduit l’humanité à explorer l’espace extra-atmosphérique. Après de nombreux événements, il semble que l’humanité soit au bord de l’extinction.

Irid Novo est en ruine et a été envahie par des créatures venues d’autres dimensions pour se soumettre à leur volonté. Nous devrons survivre pendant que nous cherchons l’architecte du navire combattant avec des envahisseurs dégoûtants et des divinités cosmiques entrant dans un scénario assez sombre.

Au cours de notre aventure, nous devrons découvrir tous ses secrets et son passé, pénétrer dans des coins sombres alors que nous affrontons ses dégoûtants envahisseurs et différents types de divinités cosmiques. Nous serons dans d’immenses donjons spatiaux où nous n’aurons pas beaucoup d’aide à part quelques mains que nous retrouverons dans les premières mesures du jeu pour apprendre les mouvements de base.

Gameplay

Ceux qui ont joué à des Dark Souls n’auront pas de mal à s’impliquer dès la première minute puisque nous avons commencé exactement de la même manière, étant nés encore qu’il ne faudra pas longtemps pour affronter les premiers ennemis qui nous donneront des axiomes à dépenser pour améliorer notre équipement et monter de niveau. . Ceci est essentiel si nous voulons dépasser les dix premiers ennemis.

Pour te mettre en situation les axiomes font la fonction des âmes dans Dark SoulsAu cours de notre tournée, nous trouverons des fissures, c’est là que nous pouvons les échanger et où nous apparaîtrons quand nous mourrons.

Dans ces fissures, nous pouvons également augmenter et réduire le niveau des ennemis ou se téléporter vers d’autres fissures.

La mort sera fortement pénalisée

Chaque fois que nous mourrons, nous perdrons tous les axiomes accumulés dans le même lieu de la mortSi nous mourons avant de les récupérer, nous les perdrons définitivement, mais nous aurons une seconde chance de les avoir et ce sera en faisant face à notre moi sombre, je vous dis déjà que c’est beaucoup plus en forme que nous.

Hellpoint est un Souls-Like typique mais il propose des choses très intéressantes

Un détail que nous avons aimé et qui récompense beaucoup est l’attaque de mêlée, chaque fois que nous mourrons, nous perdrons nos injections de guérison, nous les ferons se battre au corps à corps et une fois la barre de progression remplie, nous en aurons une dans notre inventaire. Ils sont essentiels pour pouvoir avancer dignement.

Quelque chose qui le distingue et ajoute de l’air frais au genre est le trou noir autour duquel tourne notre vaisseau. En haut à gauche, nous trouverons une horloge qui indiquera quand ledit trou noir peut nous affecter dans le jeu. Lorsque l’horloge est positionnée dans une certaine position, elle apportera des modifications temporaires au jeu comment augmenter la force des ennemis, l’apparition de secrets ou de nouveaux ennemis qui nous donneront des armes plus puissantes.

Une fois toutes ces nouveautés explorées, le reste sera un classique du genre pour finir avec les trois prémisses de base: mourir, éliminer les boss finaux pour accéder à de nouvelles zones et améliorer notre niveau et nos armes pour ne pas continuer à mourir.

Nous n’aurons pas de cartes et nous devrons apprendre les scénarios pour ne pas devenir fou en courant en échappant aux ennemis.

Difficulté et durée

La difficulté dépendra de savoir si vous êtes familier avec ce style de jeux, dans mon cas, il est élevé, peut-être que la section technique des combats influence beaucoup, ce qui le rend un peu compliqué.

Sans aucun doute si nous voulons simplifier un peu le jeu et ne pas nous retrouver frustrés avec le même ennemi encore et encore jusqu’à ce que le jeu nous récompense avec une augmentation de puissance pour pouvoir le vaincre, Je vous recommande de jouer en multijoueur, C’est là que nous apprécierons le plus Hellpoint.

La durée est assez longue être un jeu indépendant. Au minimum, vous disposerez de 20 à 25 heures de jeu pour explorer tous les coins du navire.

Section technique

Hellpoint nous laisse avec un goût doux-amer dans cette section car malgré de très bons graphismes de science-fiction qui se cachent très bien avec l’environnement sombre que nous aurons dans presque tous les scénarios, c’est dans le jouable où nous avons suffisamment de taupe important.

Les mouvements de notre personnage et des ennemis, même s’ils semblent agiles, sont un peu rugueux et entraveront notre progression À de nombreuses reprises, le tir chargé est vraiment mauvais et nous posera plus de problèmes que d’avantages, il en va de même avec le bouclier, il est si difficile de se placer juste devant l’ennemi et d’arrêter le coup que nous choisirons enfin d’équiper une arme de mêlée en une main et une dans l’autre.

Les ennemis finaux vont nous compromettre à quelques reprises en nous transformant en pierre par exemple. La bonne chose est qu’ils évoluent à travers des modèles qu’une fois appris, nous pouvons y mettre fin Plus facile. Quant au reste des ennemis, nous aurons peu de variété mais il est vrai que cela suffira car à mesure que nous avancerons, ils auront de meilleures armes et de la magie qui nous mettront en difficulté.

Graphiquement, nous l’avons beaucoup aimé en dépit d’être un peu monotone et pauvre en détail dans de nombreuses parties. Ceci est compensé par des moments assez remarquables dans certains coins du navire.

La bande-son passe complètement inaperçue à l’exception de celle qui sonnera chez certains ennemis finaux Ce sera claustrophobe et nous mettra sur les nerfs. Beaucoup plus de travail aurait pu être fait sur cet aspect pour nous immerger pleinement dans le jeu.

Les voix sont en anglais et nous trouverons des textes parfaitement traduits en espagnol.

conclusion

On a aimé Hellpoint sans tomber amoureux de la mauvaise expérience que l’on retrouve en physique à certaines occasions, surtout lors des combats qu’on retrouve un peu brusque mouvements de caractère et d’ennemis.

S’il est vrai qu’il copie Dark Souls à bien des égards, a quelques ajouts qui sont peut-être les meilleurs du jeuOui, précisément ce qui ne ressemble pas aux autres titres du genre. Le trou noir et ce qu’il produit pendant le jeu nous a trop plu, ainsi que l’incitation à se battre au corps à corps malgré son réglage bas en très compensé.

Si vous êtes prêt à mettre suffisamment d’heures, à mourir en excès et à explorer comme un enfer, vous pouvez certainement l’essayer puisque Hellpoint malgré ses petits défauts est un titre plus qu’intéressant, surtout si vous commencez dans ce type de genre et non Vous craquez pour les comparaisons

Pour

Nouvelle mécanique comme le trou noir Graphiquement bon

Contre

Mouvements un peu brusques Difficulté parfois excessive