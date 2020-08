Tenez-vous au courant des dernières nouvelles en matière de technologie et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 9 août 2020.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

L’Association du centre-ville de Seattle demande au conseil municipal de Seattle de reconsidérer une nouvelle taxe sur les salaires à la suite d’un reportage selon lequel Amazon a interrogé les employés sur les communautés où ils préfèrent travailler ailleurs dans la région. … Lire la suite

REI devait déménager plus de 1000 employés dans un tout nouveau complexe de siège cet été, construit sur un site de 8 acres entouré de parcs et de nature sauvage juste à l’est de Seattle à Bellevue, Washington.

Microsoft est peut-être en train de jouer avec l’idée d’acheter Tik-Tok, mais plus que jamais, son pain et son beurre sont des services cloud de base et des logiciels de serveur pour les entreprises. … Lire la suite

Le leader de la robotique d’Amazon, Brad Porter, a quitté l’entreprise, selon un rapport de Business Insider. … Lire la suite

Oracle n’a pas été la première grande entreprise de technologie à proposer une infrastructure de cloud computing publique, ni la deuxième, ni la troisième. … Lire la suite

La maire de Seattle, Jenny Durkan, a dévoilé une nouvelle proposition visant à augmenter le salaire des chauffeurs Uber et Lyft et à couvrir les dépenses telles que l’essence. … Lire la suite

Amazon Music et la filiale Audible du géant de la technologie prévoient de proposer des podcasts de fournisseurs de contenu tiers directement sur leurs plates-formes, en élargissant considérablement leurs offres audio et en s’affrontant avec Apple, Google, Spotify et d’autres grandes plates-formes de distribution de podcasts. … Lire la suite

Les Seahawks de Seattle se tournent vers la technologie pour aider à assurer la sécurité des joueurs et du personnel alors que la saison ne ressemblera à aucune autre qui débutera le mois prochain. … Lire la suite

Environ 80% des personnes infectées par le nouveau coronavirus ne transmettent l’infection à personne d’autre, laissant les soi-disant super épandeurs comme les moteurs de la pandémie mondiale qui a infecté plus de 5 millions d’Américains à eux seuls, tuant 162000 personnes. … Lire la suite

Aaron Ambuske était fatigué de mal dormir en camping. … Lire la suite