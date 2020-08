Le Stormbird est la plus grande machine ressemblant à un oiseau dans laquelle Aloy peut se battre Horizon Zero Dawn. Cet oiseau peut être trouvé plus d’une fois dans la nature sauvage du gibier et est l’un des ennemis les plus difficiles à affronter. Bien que très dur, le Stormbird n’est pas impossible à vaincre.

Le premier Stormbird que rencontre Aloy ne peut pas être récupéré, donc ce tutoriel n’inclura aucune tactique furtive. Au lieu de cela, cela couvrira les compétences qui seront utiles, ainsi que les armes et les tactiques. Comme le Stormbird est assez difficile, Aloy devra peut-être essayer ces tactiques plusieurs fois avant de bien faire les choses.

Tout d’abord, avant de se lancer dans la tactique et les armes, les joueurs devraient réfléchir aux capacités dans lesquelles Aloy a investi. Un bon nombre des lignes de compétences n’affectent pas du tout le combat, mais quelques-unes le font. Le trait Tinkerer est un excellent moyen d’investir pour qu’Aloy puisse améliorer toutes ses différentes armes et y ajouter des modifications. Le Stormbird étant principalement dans les airs, les seuls traits à prendre en compte ici sont liés à son arc. La concentration l’aidera à mieux viser et à frapper le Stormbird pour faire tomber son armure, et Double Shot permettra à Aloy de tirer deux flèches à la fois sur ses ennemis.

Maintenant que les compétences ont été couvertes, parlons des armes, en particulier des arcs. Il existe trois principaux types d’arcs qu’Aloy peut acheter ou gagner, les arcs de chasseur, les arcs de guerre et les arcs pointus. Sans être trop précis, les deux meilleures options sont le chasseur et les arcs pointus. L’arc de chasseur est rapide et inflige une bonne quantité de dégâts tandis que l’arc de tir pointu inflige une tonne de dégâts tout en étant plus lent et plus précis.

Enfin, après avoir acheté ou récupéré les meilleures armes, les avoir améliorées et avoir construit Aloy en tant que personnage, elle pourrait bien être prête à éliminer le Stormbird avec un plan. Comme le Stormbird apparaît de nulle part et sait exactement où il se trouve, il est peu probable qu’elle puisse jamais se cacher. Au lieu de cela, elle devrait se concentrer sur le fait de faire tomber l’oiseau du ciel. La meilleure façon de le faire est de tirer sur l’armure de l’oiseau pour l’étourdir avant de le fixer avec le ropecaster d’Aloy. Une fois qu’il est épinglé, rééquipez l’arc du chasseur ou un hochet et tirez autant d’armure pour que plus de coups d’Aloy comptent. Après cela, Aloy devra peut-être répéter le processus plusieurs fois avant d’abattre la bête géante de plumes métalliques.

Horizon Zero Dawn est disponible sur PlayStation 4 et PC.