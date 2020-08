L’entreprise taïwanaise HTC a récemment officialisé son arrivée en Europe et en Italie de son nouveau smartphone, ou du nouveau HTC Desire 20 Pro. Cet appareil appartient au milieu de gamme du marché et sera distribué dans notre pays à un prix d’un peu moins de 300 €.

HTC Desire 20 Pro officiel en Italie: voici les fonctionnalités

Peu à peu, l’entreprise a décidé de revenir sur le marché des smartphones et l’un des premiers appareils est, comme déjà mentionné, le nouveau HTC Desire 20 Pro. D’un point de vue design, ce terminal tente de suivre les tendances de cette année et tente également d’offrir quelque chose de plus. La partie avant est en fait occupée par un Écran LCD IPS Diagonale de 6,5 pouces en résolution FullHD + avec un petit trou latéral. Les maisons arrière à la place quatre caméras arrière placé aux feux de signalisation et au centre il y a un capteur biométrique pour le déverrouillage. La texture utilisée sur la couverture arrière est donc particulière.

Le module photographique est alors composé d’un Capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et avec effet de profondeur. Il y a aussi une assez grosse batterie de 5000 mAh avec support de charge rapide de 15 W. Du point de vue des performances, enfin, à bord de cet appareil, nous trouvons le bien connu SoC Snapdragon 665 Qualcomm home avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Tarifs et disponibilités

HTC Desire 20 Pro sera disponible en Italie à partir du 24 août prochain. Pour le moment, il est cependant possible de le pré-commander au prix de 279 €.