Nous savions que tôt ou tard ce moment viendrait, c’est le moment de dire au revoir au processeur Kirin de Huawei et la situation compliquée qu’il traverse en raison de l’interdiction américaine.

Dans les derniers jours de mai, nous avons eu l’occasion d’aborder le sujet des processeurs, chose énorme pour le constructeur chinois, et en particulier de passer au crible toutes les alternatives possibles.

Huawei dira au revoir à son processeur Kirin à la mi-septembre 2020

Aujourd’hui, des mois plus tard, la confirmation officielle est arrivée, le géant chinois Huawei cessera de produire ses puces HiSilicon Kirin à partir du 15 septembre 2020. La cause est vite expliquée: la conception et la logique des puces en question sont sous la responsabilité de Cadence Design Systems et Synopsys, tandis que le taïwanais TSMC, fabricant des processeurs, a décidé de sortir pour ne pas contrarier le Gouvernement américain.

Là la situation pour Huawei à ce stade est vraiment inconfortable. Les solutions semblent n’être que deux: la première concerne une poignée de main encore plus solide avec MediaTek (sans surprise, Huawei a augmenté ses commandes de 300%), grâce à sa nouvelle gamme Dimensity. Le second consiste plutôt à commencer à produire seuls les composants en question.

Il va sans dire que les deux hypothèses comportent une infinité de risques et d’échecs, mais le chemin est balisé et le temps presse. Selon le Wall Street Journal, Qualcomm ferait un lobbying intensif sur l’administration Trump ces jours-ci afin que les sanctions contre Huawei puissent être assouplies.