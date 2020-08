Malgré Huawei a récemment dépassé Apple et Samsung pour devenir le premier fabricant mondial de smartphones, la société chinoise fait face à une période plutôt compliquée. En fait, suite aux tensions passées avec le gouvernement américain, l’entreprise a dû subir de nombreuses conséquences et maintenant une autre mauvaise nouvelle est arrivée. En fait, en raison de l’interdiction de Trump, Samsung et TSMC ne peuvent plus produire de puces pour Huawei, ce qui signifie que la société ne pourra plus monter Processeurs HiSilicon Kirin sur ses prochains appareils.

MediaTek comme seule ressource de Huawei?

Le fabricant chinois a récemment confirmé que les prochains smartphones de la série Huawei Mate 40 ils seront les derniers de l’entreprise à être alimentés par des processeurs HiSilicon Kirin. La cause, comme déjà mentionné, réside dans l’interdiction du gouvernement américain qui empêche des entreprises comme TSMC de produire ces SoC pour Huawei.

C’est une situation très complexe pour l’entreprise chinoise, puisqu’elle doit maintenant réfléchir rapidement à une solution non seulement pour le secteur mobile, mais pour le secteur technologique en général. Parmi les premières alternatives, le SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) a été pensé, mais pour le moment il semble que ce ne soit pas le choix le plus adapté pour Huawei. L’une des seules alternatives pour l’entreprise à l’heure actuelle semble être MediaTek.

Parmi les processeurs que la société chinoise pourrait utiliser, les nouveaux processeurs haut de gamme, ou les nouveaux, pourraient être choisis Dimensity MediaTek. Nous verrons comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines et si Huawei décidera en fait d’utiliser les puces domestiques MediaTek.