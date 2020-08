Après plusieurs jours de fuites, la présentation officielle du Huawei MateBook X 2020 a enfin eu lieu, un ordinateur portable ultraléger qui a un design minimaliste assez élégant, et qui offre un excellent équilibre entre puissance, qualité des finitions et poids.

Nous avons commencé à parler de l’extérieur. Le Huawei MateBook X 2020 utilise un châssis construit avec un alliage d’aluminium et de magnésium, qui se traduit par un matériau de qualité supérieure qui offre une haute résistance et qui est également très léger. C’est la clé pour réduire le poids de l’équipement, un objectif que la société chinoise a plus que atteint, puisque le Huawei MateBook X 2020 a un poids, dans sa configuration de base, de 1 kilogramme.

Nous avons donc une qualité de fabrication de ce que nous pouvons considérer comme un haut de gamme «premium», un design très soigné qui rappelle la série MacBook d’Apple, et un poids très contenu qui place le Huawei MateBook X au sommet de l’industrie des ordinateurs portables ultralégers. Cela peint bien, mais qu’en est-il des spécifications matérielles? Découvrons-le.

Spécifications du Huawei MateBook X 2020

Écran tactile LTPS 13 pouces avec une résolution de 3000 x 2000 pixels et un format 3: 2 (idéal pour le travail).

L’écran reproduit 100% du spectre de couleurs sRGB, a une luminosité maximale de 400 nits et offre des angles de vision de 178 degrés.

Processeur: Intel Core i5-1021U ou Intel Core i7-10510U (Comet Lake-U) avec quatre cœurs et huit threads.

Cœur graphique: Intel UHD (prend en charge les résolutions 4K à 60 Hz).

8 Go ou 16 Go de mémoire RAM à 2133 MHz.

Disque de stockage SSD PCIE haute performance de 512 Go.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et NFC.

Batterie 42 Wh compatible avec une recharge rapide (jusqu’à 9 heures d’autonomie).

Deux connecteurs USB Type-C et prise jack 3,5 mm.

Il a quatre haut-parleurs et deux microphones.

Autres: webcam HD intégrée, pavé tactile sensible à la pression et lecteur d’empreintes digitales.

Windows 10 64 bits comme système d’exploitation.

Dimensions et poids: 284,4 x 206,7 x 13,6 mm, 1 kilogramme.

Il est évident que le Huawei MateBook X 2020 est une équipe conçue pour professionnels et étudiants qui ont besoin d’avoir une bonne performance sans renoncer, donc, à la valeur et à la commodité d’un ordinateur portable ultraléger.

Son faible poids et ses dimensions en font une bonne option pour ceux ils doivent bouger quotidiennement, et ses spécifications sont, même dans sa configuration de base, suffisamment bonnes pour assurer une bonne expérience de port et une longue durée de vie.

Prix ​​et date de disponibilité du Huawei MateBook X 2020

La société chinoise n’a pas confirmé quand il sera disponible en Espagne, nous ne pouvons donc pas encore nous entendre sur les prix officiels qu’il aura dans notre pays, ni sur sa date d’arrivée.

Dans l’ensemble, nous savons que l’équipement est déjà disponible en Chine en quatre couleurs: argent, gris, rose et vert, son lancement en Espagne devrait donc être une question de semaines, dans le pire des cas. Ensuite je vous laisse les prix pour changer chaque modèle appliquer un échange de devises direct. N’oubliez pas que les prix convertis et ajustés n’incluent pas les taxes qui devraient être appliquées s’ils arrivent en Espagne.

Configuration avec Intel Core i5-1021U, 8 Go de RAM et 512 Go SSD: 971 euros. Avec les taxes incluses, il pourrait être d’environ 1199 euros.

Configuration avec Intel Core i5-1021U, 16 Go de RAM et 512 Go SSD: 1092 euros. En incluant les taxes, il devrait être d’environ 1 299 euros.

Top configuration avec Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM et 512 Go SSD: 1214 euros. Si nous incluons les taxes, il est plus probable que 1 499 euros.