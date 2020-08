Le CDC a récemment révisé ses directives sur les coronavirus pour recommander de ne pas utiliser de masques faciaux avec valves, y compris de nombreux types de masques populaires KN95 et N95.

Bien qu’il y ait certainement une logique derrière la recommandation, le CDC n’offre aucune donnée pour étayer sa nouvelle position sur les masques avec soupapes d’expiration.

Le manque de données d’appui n’est pas la raison pour laquelle vous devriez ignorer la nouvelle recommandation de la Commission, mais il y a deux raisons principales pour lesquelles cette orientation particulière du CDC devrait être ignorée.

Alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de grimper aux États-Unis, le taux de nouveaux décès augmente dans 21 États du pays. Il y a maintenant plus de 5,2 millions de cas de COVID-19 enregistrés aux États-Unis seulement, et plus de 165 000 personnes sont décédées des complications associées à la maladie. Vous vous souvenez quand des gens – y compris le président des États-Unis – ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que ce nouveau coronavirus n’était pas un problème grave? Vous vous souvenez quand Trump et d’autres ont dit que plus de gens mouraient de la grippe? Eh bien, le CDC estime qu’environ 34200 personnes sont mortes de la grippe aux États-Unis pendant la saison grippale 2018-2019. Près de deux fois plus d’Américains sont morts du COVID-19… rien qu’au mois d’avril.

Les anti-masques et les négationnistes des coronavirus sont une grande partie du problème. Les cas les plus extrêmes sont ceux qui pensent en fait que le COVID-19 est un canular, comme l’homme du Texas qui l’a qualifié de «scamdemic» et a déclaré que «les médias traditionnels et les démocrates utilisaient [the COVID-19 hoax] pour semer la panique, écraser l’économie et détruire les chances de réélection de Trump. » Il a ensuite contracté le COVID-19, a propagé la maladie à toute sa famille et a causé la mort d’au moins un de ses proches. Les cas moins extrêmes ne sont pas nécessairement aussi désordonnés, mais ils croient toujours que le virus est expulsé de manière disproportionnée et ils refusent de porter des masques. Les masques sont essentiels pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus et pour éviter que les systèmes de santé locaux ne soient submergés. Pour beaucoup de gens, cependant, les masques faciaux ne visent pas seulement à ralentir la propagation du virus, ils visent également à empêcher l’infection de soi et de sa famille.

Le CDC recommande de porter des masques faciaux chaque fois que nous quittons nos maisons. Tout le monde le sait, mais le raisonnement derrière la recommandation du CDC n’est peut-être pas ce que vous pensez. Les revêtements de base en tissu ou ces simples masques bleus et blancs que tout le monde porte ne visent pas à vous protéger. Au lieu de cela, ils vous aident à vous empêcher de propager le COVID-19 au cas où vous seriez déjà infecté. N’oubliez pas que les personnes peuvent être présymptomatiques et propager la maladie jusqu’à 14 jours avant de commencer à tomber malades. En plus de cela, de nombreuses personnes qui attrapent le COVID-19 ne présentent aucun symptôme, mais elles peuvent toujours propager le nouveau coronavirus et infecter d’autres.

Il a été prouvé à maintes reprises que le nouveau coronavirus se propage principalement de personne à personne par voie aérienne. Lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, crie ou même parle simplement normalement, elle propage le virus sous forme de microgouttelettes éjectées de la bouche. Ces gouttelettes peuvent parcourir de courtes distances dans l’air, ou l’humidité peut s’évaporer et laisser des aérosols viraux qui flottent beaucoup plus loin et persistent pendant des heures. Lorsque vous portez un masque facial, en revanche, la plupart de ces gouttelettes sont capturées avant qu’elles n’atteignent l’air devant vous.

Voici le problème: les masques faciaux ne sont pas efficaces à 100%. En plus de cela, tout le monde ne porte pas de masque facial. Cela signifie que si vous voulez vous protéger de l’inhalation de gouttelettes ou d’aérosols qui pourraient contenir le nouveau coronavirus, vous avez besoin de quelque chose qui filtre beaucoup plus efficacement qu’un couvre-visage en tissu réutilisable ou un masque de 50 ¢. C’est là que des éléments tels que les masques N95, les masques KN95 et d’autres types de masques de qualité professionnelle entrent en jeu.

Lorsque vous portez un masque facial N95, deux types de protection entrent en jeu. Premièrement, vous protégez les personnes à proximité au cas où vous auriez déjà contracté le COVID-19. Et deuxièmement, vous vous protégez contre l’inhalation de tout virus qui pourrait être dans l’air autour de vous. De nombreuses personnes ont besoin de cette protection supplémentaire car elles appartiennent à une catégorie à haut risque. D’autres personnes veulent une protection supplémentaire car cela diminue leurs chances d’attraper le COVID-19 et les fait se sentir plus en sécurité. Mais il y a un gros problème avec les masques N95, les masques KN95 de haute qualité et d’autres types de respirateurs comparables: ils sont toujours très difficiles à trouver.

Cela nous amène à la recommandation révisée du CDC dont nous vous avons parlé plus tôt cette semaine. Voici le nouveau message publié sur le site COVID-19 du CDC:

Le but des masques est d’empêcher les gouttelettes respiratoires d’atteindre les autres pour faciliter le contrôle des sources. Les masques avec clapets anti-retour ou évents permettent à l’air expiré d’être expulsé par des trous dans le matériau. Cela peut permettre aux gouttelettes respiratoires expirées d’atteindre d’autres personnes et potentiellement propager le virus COVID-19. Par conséquent, CDC ne recommande pas l’utilisation de masques ou s’ils ont une soupape d’expiration ou un évent.

Voici le problème: comme nous n’avons absolument aucun leadership au niveau fédéral, les équipements de protection individuelle sont encore extrêmement rares. Nous sommes sept mois dans cette pandémie et il est encore très difficile de trouver des masques authentiques et de haute qualité N95 et KN95. C’est ahurissant et honteux, mais c’est le monde dans lequel nous vivons.

La petite quantité de N95 que vous pouvez trouver pour le grand public est souvent des masques avec des valves. Rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne Offres, par exemple, et vous trouverez des masques 3M N95 et 3M N100 disponibles à l’achat sur Amazon. Mais ils ont tous des valves. Le CDC dit de ne pas utiliser de masques comme ceux-ci, mais c’est votre seule option si vous voulez vous protéger plutôt que simplement les gens autour de vous.

Que devrais tu faire? Devriez-vous souffrir et utiliser des équipements de protection moins efficaces parce que la Maison Blanche n’arrive pas à se ressaisir? Non, tu ne devrais pas. Vous devriez acheter vous-même la meilleure protection possible, même si cela signifie utiliser des masques avec des valves.

Non, nous ne vous disons pas de ne pas tenir compte de la sécurité des personnes autour de vous. Il y a deux raisons pour lesquelles vous devriez ignorer ces conseils particuliers du CDC, et vous pouvez le faire sans mettre en danger les personnes à proximité.

Première, les valves d’expiration peuvent être couvertes de différentes manières. Les options les plus simples sont de mettre l’un de ces masques de base à 3 couches sur votre masque N95 ou de mettre du ruban non poreux sur la valve. Avec l’une ou l’autre solution, les personnes autour de vous n’auront plus à s’inquiéter de l’air non filtré qui s’échappe par la valve de votre masque facial. Si vous avez COVID-19, les personnes à proximité seront encore plus en sécurité qu’elles ne l’auraient été si vous portiez un masque facial en tissu ordinaire. De la même manière, les masques N95 filtrent l’air inhalé mieux que les masques de base, ils filtrent également l’air expiré beaucoup plus efficacement.

Seconde, les infirmières et les médecins des hôpitaux n’utilisent généralement pas de masques avec valves. Si vous achetez des masques N95 sans valve, vous enlevez des fournitures essentielles aux travailleurs de première ligne qui en ont désespérément besoin. Si vous achetez des masques N95 avec valves, par contre, le problème est beaucoup moins important.

Toutes les directives COVID-19 du CDC sont là pour nous aider à assurer notre sécurité. Cela inclut les dernières directives de la Commission contre le port de masques faciaux avec des valves d’expiration. Mais ce que le CDC n’a pas réussi à communiquer, c’est le fait que les masques faciaux avec valves peuvent être portés de manière responsable. Tout ce qu’il faut, c’est un autre masque léger porté en tandem avec le N95, ou même juste un petit morceau de ruban adhésif. Les personnes autour de vous seront tout aussi en sécurité qu’elles l’auraient été si vous portiez un masque en tissu ordinaire, mais vous serez bien mieux protégé contre le COVID-19.

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.