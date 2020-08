Il y a plusieurs types de comptes courants. En général, cet outil est universellement valable pour la gestion centralisée de l’argent et l’utilisation de divers autres services. Les types changent en imposant des conditions de coût et d’utilisation différentes. Nous savons que nous pouvons activer une solution ordinaire, forfaitaire ou basique. Examinons les détails de chacun.

Compte courant ordinaire, forfaitaire ou de base: quels changements

le compte ordinaire c’est celui dans lequel les coûts de maintenance sont liés au nombre d’opérations effectuées. La règle générale est configurée comme suit: plus vous l’utilisez, plus vous payez.

le compte de paquet, comme son nom l’indique, se caractérise par une redevance qui offre un certain nombre de services tels que, par exemple, la gestion de l’épargne ou les coffres-forts. Une autre distinction peut être faite sur la base du service avec ou sans franchise. Dans le premier cas, il existe un nombre prédéfini d’opérations libres tandis que dans le second, il est possible d’opérer gratuitement de manière illimitée pour chaque opération.

Enfin nous avons le compte de base dédié à ceux qui effectuent un minimum d’opérations de base telles que le retrait d’argent et l’association avec des services liés à l’utilisation des cartes de crédit. Il est utile, en effet, de bénéficier d’un crédit de salaire et de pensions mais aussi de régler ses factures par domiciliation en mode automatique. Les espèces et les chèques de banque sont également inclus dans le contexte.

Services publics et dépenses fixes

le compte bancaire peut être utile. par conséquent, dans de nombreuses situations. Il vous permet de gérer votre argent rapidement et facilement. Cependant, tout cela a un coût lié au type de contrat et bien évidemment au nombre et à la quantité de services. Ils peuvent différer en fonction de différents paramètres.

Les frais des comptes ordinaires dépendent du nombre de transactions tandis que les comptes forfaitaires varient en fonction de la présence ou de l’absence de franchise. Dans le premier cas, la cotisation annuelle attribue des actions limitées tandis que dans le second il n’y a pas de limite. Le compte de base comprend des frais tout compris avec un certain nombre d’opérations standard toujours incluses gratuitement.

Les dépenses comprennent également celles pour la gestion dessolde du compte ainsi que pour les dettes et les intérêts créditeurs. Les premiers font référence aux débits en l’absence de liquidité, tandis que les seconds sont mis en œuvre puisque la Banque reconnaît au client un pourcentage pour avoir conservé le solde positif.