La transmission du coronavirus via l’alimentation n’est pas un risque, rassure l’Organisation mondiale de la santé.

Un certain nombre de rapports de Nouvelle-Zélande et de Chine ont indiqué que le coronavirus pourrait être présent sur les emballages d’aliments surgelés, ce qui suscite des inquiétudes quant à la propagation du virus par les aliments.

Les responsables de l’OMS ont expliqué qu’il n’existait aucune preuve suggérant que la transmission alimentaire était possible et que les aliments cuits tueraient le virus.

Une vague de rapports qui ont frappé la presse presque simultanément a déclenché une nouvelle inquiétude de coronavirus selon laquelle le COVID-19 pourrait être transmis par la nourriture. Cela n’a jamais été le cas et le virus n’est pas une maladie d’origine alimentaire. Nous aurions su si c’était le cas maintenant. Les autorités néo-zélandaises ont identifié de nouveaux cas de COVID-19 qui étaient ensuite liés à des emballages d’aliments surgelés.

En Chine, les tests sur les crevettes importées d’Équateur et les ailes de poulet du Brésil se sont révélés positifs. Cela a incité les journalistes à demander à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’il y avait des raisons de s’inquiéter. L’organisation a rassuré tout le monde qu’il n’y avait aucune preuve que le COVID-19 était transmis par la nourriture.

Trois villes de Chine ont découvert des traces du virus sur des aliments surgelés au cours des quatre derniers jours, rapporte CNBC. Lorsque la Chine a identifié un nouveau cluster COVID-19 à Pékin il y a quelques semaines, elle a initialement lié l’épidémie au saumon, provoquant une panique qui a temporairement interrompu les ventes et le commerce.

La chef de l’unité des maladies émergentes et des zoonoses de l’OMS, Maria Van Kerkhove, a déclaré lors d’un point de presse virtuel que les autorités sanitaires chinoises avaient testé quelques centaines de milliers d’échantillons de produits surgelés et trouvé «très, très peu» de résultats positifs. L’expert de la santé a déclaré que même si le virus se transmettait par la nourriture, il pourrait être tué avant de le manger. Il n’a jamais été prouvé que le virus pouvait se propager par voie alimentaire et l’OMS n’a pas modifié ses directives. Nous avons déjà abordé la question de la sécurité alimentaire, expliquant que la cuisson et le chauffage des aliments tueront le virus, s’il est présent.

«Si le virus se trouve réellement dans les aliments, et que nous n’avons aucun exemple où ce virus a été transmis par voie alimentaire, alors que quelqu’un a consommé un produit alimentaire, les virus peuvent être tués comme d’autres virus également, peuvent être tués si la viande est cuit », a déclaré Kerkhove.

Les responsables ont également déclaré qu’ils avaient publié des directives avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture sur la manière de manipuler les aliments en toute sécurité.

À l’heure actuelle, «il n’existe aucune preuve que la nourriture ou la chaîne alimentaire participe à la transmission de ce virus», a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence de l’OMS, lors du même exposé.

«Les gens ne devraient pas avoir peur de la nourriture, de l’emballage ou de la transformation ou de la livraison des aliments. La nourriture est très importante », a déclaré Ryan. «Et je détesterais penser que nous créerions l’impression qu’il y a un problème avec notre nourriture ou un problème avec notre chaîne alimentaire. Nous subissons suffisamment de pression comme ça. «

«Les gens ont déjà assez peur, assez peur de la pandémie COVID», a déclaré Ryan. «Il est important que nous suivions de telles découvertes, et il est important de ne pas négliger les preuves scientifiques là où nous les trouvons. Mais il est également important que les gens puissent mener leur vie quotidienne sans crainte. »

D’autres experts ont déclaré au New York Times qu’il faudrait une «série d’événements extraordinairement inhabituels» pour que le virus se transmette via un produit de viande congelé:

En fonction de l’origine du virus, il devra subir un voyage potentiellement transcontinental dans un état gelé – probablement fondre et recongeler au moins une fois en cours de route – puis trouver son chemin sur les mains nues de quelqu’un, en route vers le nez ou la bouche. . Encore plus improbable est le scénario selon lequel un virus pourrait persister sur les aliments après avoir été chauffé, survivre à être avalé dans le tube digestif humain ultra-acide, puis s’installer dans les voies respiratoires.

De plus, . rapporte en outre que des échantillons PCR prélevés sur des travailleurs et de la nourriture dans un restaurant en Chine ont été testés négatifs pour le virus après que les responsables ont trouvé des traces de coronavirus sur les emballages de crevettes d’Équateur. Les tests pour l’entreprise de vente en gros de crevettes, sa famille, le personnel et la nourriture d’autres restaurants ont également été négatifs.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.