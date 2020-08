Passer trop de temps devant les jeux vidéo peut vraiment faire mal. À quelle fréquence les mères le disent-elles à leurs enfants? Pourtant, ce problème continue d’être pris à la légère. L’arrivée du coronavirus, qui a contraint des millions de personnes à rester chez eux pendant une période prolongée, n’a pas du tout aidé. Preuve en est un garçon de 24 ans qui, en raison d’une utilisation excessive des jeux vidéo, a atteint une thrombose et a perdu la vie.

Coronavirus: la faute n’est pas aux jeux vidéo

De toute évidence, le blâme n’est pas attribué au monde du jeu, mais à temps prolongé avec lequel l’utilisateur maintient la même position. Le même sort peut arriver à un travailleur intelligent qui, au lieu de faire de l’activité physique et du mouvement, se rassoit pour regarder la télévision.

La triste histoire de Louis Greening n’a pas d’origine italienne, donc la citation complète est en anglais. Le père a déclaré: « C’est très rare dans de telles circonstances, mais en parlant aux professionnels de la santé, je découvre qu’il y a eu un certain nombre de cas chez des jeunes pendant ce confinement. » et encore «Comme beaucoup, je l’associe aux personnes âgées et à quelque chose dont nous sommes avertis dans les avions. Comme nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à domicile, il est probable que vous ne vous lassiez pas autant que nécessaire. Levez-vous, promenez-vous et prévenez vos enfants. Si je peux éviter une perte au nom de mon fils, alors c’est une lumière brillante qui brillera sur Louis. »

Il faut dire que l’incidence des cas de thrombose après l’âge adulte est de un sur mille. Dans un pays âgé comme l’Italie les cas sont assez courants. La Fondation Veronesi déclare en effet un nombre égal à environ 50 mille l’année. Le même a répondu: « La mortalité est de 32 pour cent dans les cas non diagnostiqués et tombe à 8 pour cent dans les cas diagnostiqués et traités de manière adéquate. »