En cette année caractérisée par l’urgence Covid, TIM, Vodafone et WindTre ils ont intensifié leurs efforts encore plus que par le passé pour offrir de plus en plus de services et d’actualités à leurs utilisateurs. Les initiatives de solidarité numérique ont été particulièrement efficaces ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne la connexion Internet.

TIM, Vodafone et WindTre, la possibilité d’acheter des billets de train avec crédit résiduel

Au cours de l’été, TIM, Vodafone et WindTre ont conclu un accord avec Trenitalia. Du partenariat entre les opérateurs téléphoniques et la société nationale de transport, un nouveau service est désormais né au bénéfice des clients. Avec le crédit résiduel, en effet, les abonnés de téléphonie mobile pourront acheter des billets de voyage pour les itinéraires en train. La méthode suit par ordre chronologique le schéma déjà mis en œuvre par les mêmes opérateurs pour les titres de mobilité urbaine.

Acheter un voyage en train avec le crédit résiduel de TIM, Vodafone et WindTre est vraiment simple et instantané. Les utilisateurs devront d’abord télécharger leAppli Trenitalia et sélectionnez le tracé de déplacement souhaité. À ce stade, au moment du paiement, vous devrez choisir la facturation sur crédit résiduel comme méthode.

Le ticket sera livré aux utilisateurs avec un simple SMS. Par conséquent, aucune carte de crédit, code PIN ou autre outil de paiement virtuel n’est requis. La nouveauté Trenitalia est valable uniquement et exclusivement pour le transport régional. Les billets doivent avoir un coût maximum de 13,75 euros. Un petit supplément sera alors appliqué au moment de l’achat commission sur la transaction d’une valeur de 0,25 centimes.