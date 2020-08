Après l’énorme quantité de rumeurs sur ses composants, ses spécifications, sa date de sortie et son prix, tous les yeux semblent maintenant focalisés sur Logiciel PS5. Et est-ce que la dernière fuite se concentre sur le détail de certains détails et fonctionnalités de la nouvelle interface utilisateur précédemment avancé par la propre équipe de l’entreprise, cette fois de la main d’un collaborateur du dernier titre de Call of Duty.

Bien que le message d’origine ait déjà été supprimé de Reddit, cela n’a pas empêché son contenu de rester disponible sur le réseau. Ainsi, comme l’a expliqué l’informateur, L’interface utilisateur de la PS5 sera très similaire à celle de la PS4, bien que nous puissions encore trouver quelques petits changements et autres nouvelles fonctionnalités qui utiliseront les nouvelles fonctionnalités de la console et de ses périphériques.

En outre, le fuyant lui-même affirme que Sony a livré jusqu’à cinq conceptions de l’interface utilisateur PS5, cherchant ainsi à empêcher le thème final utilisé sur la console de fuir. Bien qu’il soit également possible de penser que les fonctions finales sont réparties entre toutes celles-ci, mettant ainsi en évidence les développements suivants.

L’une des premières choses qui nous frappe est que nous aurons un vaste système de thèmes améliorés, dans lequel non seulement la couverture et la musique de fond seront modifiées, mais auront même la reproduction de sons spéciaux via le contrôleur DualSense, ainsi que certains effets d’éclairage ou vibrations qui y sont liés.

Nous trouverons également des changements dans certaines des options principales, telles que l’onglet « Actualités », qui sera masqué; le menu « Alertes », qui remplacera la section « Notifications » actuelle; et deux nouvelles fonctions pour le menu de démarrage, pour le moment gardé secret par Sony lui-même. Ainsi, le reste des options resteront les mêmes, pouvant trouver d’autres raccourcis vers PSPlus, PSNow, Amis, Fête, Forums, Profil, Configuration et les fonctions d’arrêt ou de veille de la console.

Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblerait cette interface utilisateur complète sur les nouvelles PS5, il y a déjà des utilisateurs comme le graphiste Paulo Manso, qui ont commencé à télécharger vos propres rendus et concepts.