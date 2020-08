La PS5 aura un prix plus élevé que la Xbox Series X, a déclaré un fuyant sur Twitter, réitérant des remarques similaires qu’il avait faites sur un forum il y a quelques jours.

En plus de cela, la PS5 ne sera pas aussi puissante que la Xbox de nouvelle génération, a déclaré l’initié.

La PlayStation 5 aura soi-disant du mal avec le support 4K natif, tandis que la Xbox Series X n’aura pas le même problème.

À partir du moment où Sony a confirmé les spécifications de la PS5, les joueurs ont commencé à les comparer à la Xbox Series X. Sur le papier, la nouvelle Xbox semble plus puissante que la PS5. Sony a le dessus dans le département de stockage, où sa solution de stockage personnalisé est plus de deux fois plus rapide que le disque de la série X. Mais la Xbox pourrait être plus rapide là où cela compte le plus: les puces. Des rapports d’initiés indiquent que la Xbox est plus rapide que la PlayStation, la dernière réclamation datant de quelques jours de l’affiche du forum ResetEra, Dusk Golem.

Il a déclaré à l’époque que la PS5 serait plus chère que la série X, car Microsoft semble être dans une meilleure position pour prendre une perte sur les ventes au départ. Il a également déclaré que la série X serait plus puissante que la PlayStation. La Xbox sera meilleure pour les jeux multiplateformes, a-t-il déclaré, affirmant avoir une connaissance directe des développeurs. « J’ai entendu des amis développeurs parler un peu de la lutte que la PS5 a pour les jeux 1080p fonctionnant encore à 60 ips, alors que la Xbox X n’a ​​pas le même problème et peut pousser au-dessus même dans la plupart des cas », a déclaré le fuiteur.

Il s’avère que Dusk Golem avait plus à dire sur les performances de la PS5 par rapport à la Xbox, et il s’est tourné vers Twitter pour ajouter que la PS5 pourrait avoir des problèmes avec la 4K, qui est un autre problème que la Xbox n’aura pas.

«Je vais me détester plus tard pour avoir répondu à cela, je peux le sentir (les gens attirés par ce genre de sujet sont horriblement toxiques), mais beaucoup de gens ont mal interprété ce que j’ai dit, ce qui est en partie de ma faute», a déclaré le fuyant sur Twitter, où il s’appelle AestheticGamer. « Bien sûr, [Resident Evil 8] fonctionnera bien au lancement, cela n’a jamais été remis en question par moi.

«Mais les gens devraient se préparer à la possibilité vraiment réelle que la PS5 devienne la console la plus chère entre les deux», a-t-il ajouté. «J’essaie de ne pas en dire beaucoup ici car on m’a demandé de ne pas le faire mais de me préparer, a averti l’initié. La Xbox Series X pourrait être dans une position où «ce sera la console la moins chère et la plus puissante».

C’est là qu’il a abordé la 4K, révélant qu’il avait utilisé Resident Evil comme exemple pour comparer les performances entre les deux. « Mais j’ai entendu d’autres développeurs dire que la PS5 a du mal avec les jeux 4k en particulier, donc vous verrez beaucoup de faux 4K », a-t-il déclaré. «Cela n’a pas d’importance pour certains, mais préparez-vous à cela aussi. La Xbox X n’a pas le même problème. »

Un 4K réel ou faux peut ne pas avoir d’importance pour certaines personnes. Ce à quoi cela fait référence, c’est la capacité d’un appareil à restituer des images à une résolution inférieure, puis à les faire passer à 4K. Mais les joueurs qui souhaitent un support 4K natif des jeux peuvent se soucier de l’exactitude de ces fuites. Les critiques réelles des consoles qui arriveront dans les magasins cet hiver révéleront exactement le type de disparité de performances à prévoir entre les deux.

