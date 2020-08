Instagram a accordé à un chercheur en sécurité une prime de bogue de 6000 $ après avoir trouvé des photos et des messages privés privés sur les serveurs de la plate-forme qu’il avait supprimés il y a plus d’un an (via TechCrunch).

Saugat Pokharel a découvert que son contenu n’avait pas été supprimé en octobre après avoir téléchargé une copie de ses données depuis l’application de partage de photos. Instagram a introduit l’option de téléchargement il y a deux ans pour se conformer à la réglementation GDPR de l’Union européenne sur la confidentialité des données.

Instagram a déclaré que la raison pour laquelle les informations de Pokharel n’avaient jamais été entièrement supprimées de ses serveurs était due à un bogue qui est maintenant corrigé.

« Le chercheur a signalé un problème où les images et les messages Instagram supprimés d’une personne seraient inclus dans une copie de ses informations s’il utilisait notre outil de téléchargement de vos informations sur Instagram », a déclaré un porte-parole d’Instagram à TechCrunch. « Nous avons résolu le problème et n’avons vu aucune preuve d’abus. Nous remercions le chercheur de nous avoir signalé ce problème. »

Le problème est presque identique à celui que Twitter a résolu l’année dernière, dans lequel un chercheur en sécurité a découvert des messages vieux de plusieurs années dans un fichier d’une archive de données d’un compte qui n’était plus actif.

Bien que la récupération des données supprimées ait été liée à des bogues dans les deux cas, il convient de se rappeler que lorsque vous choisissez de supprimer du contenu des comptes de médias sociaux, il peut encore traîner sur les serveurs de l’entreprise pendant un certain temps.

Twitter dit que les comptes désactivés et supprimés sont supprimés avec toutes leurs données après 30 jours, tandis qu’Instagram dit qu’il faut environ 90 jours pour que les données supprimées soient complètement supprimées de ses systèmes.

