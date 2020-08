Ces derniers temps, presque tous les réseaux sociaux ont été envahis par de faux profils et des robots pour cette raison la plateforme Instagram envisage de commencer à demander une pièce d’identité en cas de comportement suspect.

C’est ce qui pourrait arriver dans un proche avenir, nous tenons également à rassurer nos lecteurs que très probablement les nouvelles ne les toucheront pas. Découvrons tous les détails ensemble.

Instagram envisage de demander un document dans les cas extrêmes

Comme indiqué dans le post sur le blog officiel Instagram annonçant la nouvelle, cette demande viendra envoyé uniquement en cas de comportement potentiellement suspect et donc cela touchera une petite partie de la communauté. Le but du géant est précisément de contrer la faux profils, bots et toutes ces activités qui dopent les interactions authentiques sur la plateforme. Ceux qui ne répondront pas seront limités à la diffusion du contenu ou leur compte sera désactivé.

Les paramètres qui pourraient déclencher la requête ne sont pas connus, mais concernent probablement principalement les profils sans nom clair et distinctif, qui ne montrent pratiquement aucune activité et aucun signal d’automatisation. Les documents acceptés pour vérifier l’identité sont les plus diversifiés: certificat de naissance, permis de conduire, certificat de mariage, bulletin de vote, carte de bibliothèque, bulletin scolaire, abonnements à des magazines, etc.

La plateforme cherche à éliminer les contenus toxiques tels que les canulars et les théories du complot, en particulier en vue de la prochaine élection présidentielle américaine. Cette pratique pourrait cependant soulever des difficultés, notamment dans les pays où le réseau social est utilisé par les militants et par ceux qui protestent contre les autorités locales. C’est précisément pour cette raison qu’Instagram précise que les documents fournis seront détruits 30 jours après la fin du processus de vérification.