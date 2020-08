Si les réseaux sociaux gagnent de l’argent grâce à la publicité qu’ils diffusent à leurs utilisateurs, il est clair qu’ils feront tout leur possible pour ajouter des publicités dans différentes sections de leur application. Tel est le cas de Instagram, ce qui semble aller à l’encontre de certaines mesures prises précédemment pour ne pas passer autant de temps avec le mobile. Le fait est que la dernière mise à jour d’Instagram apporte avec elle le Messages suggérés. Il s’agit d’une nouvelle section qui vise à continuer à nous montrer du contenu, même lorsque nous avons passé en revue tous ceux que nous suivons.

La première chose à considérer est que les publications suggérées ne sont pas vraiment une surprise. En fait, Instagram les teste depuis environ deux ans. Nous parlons d’une fonctionnalité qui alertera les utilisateurs lorsqu’ils auront parcouru tout le nouveau contenu de leur flux. À la fin du dernier message qui n’a pas été vu jusqu’à présent, les messages suggérés apparaîtront alors, pour nous garder coincés dans l’application. L’idée est de nous montrer des publications organiques, mais aussi quelques publicités entre elles.

Instagram revient sur ses pas avec des publications suggérées

Comme nous l’avons déjà dit, cette décision des responsables d’Instagram, c’est-à-dire des gens de Facebook, va à l’encontre de ceux que nous connaissions auparavant. La plupart des utilisateurs, au cours des derniers mois, à la fin des nouvelles publications de notre fil d’actualité, nous avons reçu un message dans lequel on nous a indiqué qu’il n’y avait plus de nouvelles publications à voir. En conséquence, certains avaient probablement tendance à fermer Instagram et à se rendre sur Twitter, TikTok ou d’autres réseaux. Mais ils ne tardèrent pas à se rendre compte que c’était une mauvaise idée.

En fin de compte, et au-delà de la bonne intention initiale, les publications suggérées d’Instagram ont beaucoup plus à voir avec ce que nous savons sur les réseaux sociaux. Bien que les informations sur le temps que nous avons passé dans l’application seront conservées, elles devront être recherchées spécifiquement et nous ne serons pas alertés d’une autre manière. Comme nous l’avons dit, il est plus que certain que la rage pour TikTok les a amenés à rectifier leur idée originale.

Les statistiques en disent long

Sans considérer les données correspondant aux mois de la pandémie de coronavirus dans lesquels, croit-on, ces tendances se sont approfondies. La vérité est que l’analyse de marché avait déjà montré à quel point TikTok était une véritable menace pour les gens d’Instagram. Au cours de l’année écoulée, l’utilisateur moyen de TikTok a ouvert cette application huit fois par jour, passant en moyenne 46 minutes par jour dans cette application. D’autres sources assurent que, déjà en 2020 et dans le confinement complet, ces chiffres sont passés à 52 minutes pour les adultes, et jusqu’à 80 pour les jeunes.

Robby Stein, directeur produit d’Instagram, a commenté cette mise à jour «urgente», que «notre objectif est de préciser quand vous êtes à jour afin que vous puissiez décider comment vous voulez utiliser au mieux votre temps». Cependant, il a ajouté que « les gens continuent à rechercher plus de publications qui les intéressent après avoir rattrapé leur retard sur leurs flux, nous voulions donc en tirer des leçons et faciliter la recherche d’un peu plus pour ceux qui choisissent de le faire ». De cette manière, il justifie la nouvelle disposition des éléments.

De plus en plus d’annonces

Oui, il est vrai que la publicité Instagram est très bien ciblée. De plus, souvent, nous recevons généralement des informations sur les services ou produits qui nous intéressent. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue que si le flux n’a pas de fin, notre exposition à la publicité va se multiplier chaque jour. Et, avec lui, les probabilités que nous consommions quelque chose.

C’est aussi un clin d’œil pour tous les annonceurs qui mettent de l’argent sur le net pour montrer leurs produits ou services. Avec Instagram et ses publications suggérées, le temps d’écran de votre publicité augmentera encore plus. Pendant ce temps, son impact sera plus grand. Les marques seront prêtes à investir davantage si elles réalisent des bénéfices.

Dans ce moment historique exceptionnel comme la Nouvelle Normale, il faudra voir quelles sont les conséquences de ces décisions d’affaires. Les parents passent plus de temps que jamais en ligne. Les enfants ont déjà complètement abandonné toute restriction d’heures devant l’écran.

Dans tous les cas, les publications suggérées d’Instagram sont désormais disponibles dans le monde entier.

